Plan A - технологичната компания, основана в Германия от българката Любомила Йорданова, ще продължи да развива дейност в българския си офис и след придобиването си от Diginex. Сделката беше обявена в началото на месеца и е на стойност от 80 милиона долара.

По-рано днес стана ясно, че тя е назначена за главен изпълнителен директор на Diginex.

"Разширяваме още повече дейностите си в България след тази транзакция", обяви Йорданова по време на връчването на наградите SME EnterPRIZE на Generali.

Платформата на Plan A събира данните за дейността на компанията и ги обединява с богат масив от информация на национално равнище, като след това с помощта на мрежа от професионалисти предлага стотици варианти за намаляване на въглеродния отпечатък. Отчетите пък отговарят на всички международни изисквания.

Целият процес е силно автоматизиран, което е в помощ на компаниите - все повече бизнеси ще трябва да подготвят ESG доклади през следващите години в ЕС, а материята има своите специфики.

Създадена преди близо 10 години, Plan A е сред първите носители на наградите за устойчиво развитие на малките и средни предприятия, връчвани от международната застрахователна група. Компанията има 1500 клиенти, сред които - и BMW.

"През 2016 г. ми се наложи да науча много за промените в климата и да се хвана за главата колко много данни има за проблема и колко малко бизнес решения се вземат на база на тях", коментира тя и призна, че понякога "темата за устойчивостта се размива", като не винаги е ясно дали решенията се вземат на база на "стари фактори", като поставянето на темпа на растеж над всичко друго.

На този фон, най-голямата цена се плаща и до ден-днешен от застрахователи и други организации, които покриват цената на риска, свързан с избора, който правят както бизнес лидерите, така и потребителите.

"Темата се разширява, цената се увеличава - както и отговорността, която имаме като бизнес хора, да създаваме бизнеси, които са устойчиви на бъдещето", категорична беше Йорданова.

Тя подчерта, че ще продължи да участва в работата на Plan A след сделката, като целта на Diginex да консолидира бизнесите си в Европа с цел чрез технология да се решават проблеми, свързани както с устойчивостта, така и със стабилния растеж.

"Назначаването й отразява амбицията на Diginex да засили още повече своята интегрирана платформа за устойчивост и RegTech и да ускори изпълнението й в Европа и по целия свят", посочват от Diginex.