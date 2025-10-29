PayPal обяви ново партньорство с OpenAI, което ще позволи на потребителите да плащат за покупки директно в ChatGPT, като услугата стартира през 2026 година, съобщава TechCrunch.

Компанията приема Agentic Commerce Protocol (ACP) - отворен стандарт, разработен от OpenAI, който дава възможност на търговците да предлагат продуктите си в AI приложения и на потребителите да пазаруват чрез изкуствен интелект.

Функцията Instant Checkout на OpenAI, лансирана през септември, позволява на клиентите да потвърдят поръчка, доставка и данни за плащане, без да напускат чата. Чрез интеграцията с PayPal, потребителите ще могат да използват своите дигитални портфейли за разплащане, което гарантира защита както на купувача, така и на продавача, включително механизми за разрешаване на спорове.

От 2026 година търговците, използващи продуктите на PayPal, автоматично ще станат откриваеми в ChatGPT, започвайки с категории като облекло, мода, козметика, подобрение на дома и електроника. Търговците няма да се нуждаят от допълнителни интеграции - PayPal ще управлява маршрутизацията и плащанията зад кулисите.

Време е за автономни покупки

PayPal също така представи своите Agentic Commerce Services, включващи Agent Ready за плащания през AI платформи и Store Sync за видимост на продуктите в различни чат интерфейси. Store Sync вече е достъпен на PayPal.ai, а интеграцията с Perplexity е планирана за края на 2025 година.

Пазарът на автономната търговия набира скорост с впечатляваща бързина. Според изследване на McKinsey, до 2030 година агентната търговия може да генерира до $1 трилион приходи само на американския пазар, а глобалната възможност се оценява на $3-5 трилиона. AI агентите ще могат да разпознават ранни намерения за покупка и автоматично да изпълняват транзакции.

Потребителското приемане расте драматично - трафикът към американски търговски сайтове от AI браузъри и чат услуги нарасна с 4700% годишно през юли 2025. Сред AI потребителите, 46% използват изкуствения интелект "най-често или винаги" при пазаруване, а 80% очакват да разчитат още повече на него в бъдеще.

Въпреки това доверието остава предизвикателство - само 46% от потребителите напълно се доверяват на AI препоръките, а 89% все още проверяват информацията преди покупка. Независимо от предпазливостта, близо 90% от пазаруващите признават, че AI им помага да открият продукти, които иначе не биха намерили.