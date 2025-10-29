PayPal обяви ново партньорство с OpenAI, което ще позволи на потребителите да плащат за покупки директно в ChatGPT, като услугата стартира през 2026 година, съобщава TechCrunch.
Компанията приема Agentic Commerce Protocol (ACP) - отворен стандарт, разработен от OpenAI, който дава възможност на търговците да предлагат продуктите си в AI приложения и на потребителите да пазаруват чрез изкуствен интелект.
От телефона до чатбота: невидимата еволюция на онлайн покупките
Преди всяка революция има скептици, но ChatGPT ще промени начина, по който... пазарувате
Функцията Instant Checkout на OpenAI, лансирана през септември, позволява на клиентите да потвърдят поръчка, доставка и данни за плащане, без да напускат чата. Чрез интеграцията с PayPal, потребителите ще могат да използват своите дигитални портфейли за разплащане, което гарантира защита както на купувача, така и на продавача, включително механизми за разрешаване на спорове.
От 2026 година търговците, използващи продуктите на PayPal, автоматично ще станат откриваеми в ChatGPT, започвайки с категории като облекло, мода, козметика, подобрение на дома и електроника. Търговците няма да се нуждаят от допълнителни интеграции - PayPal ще управлява маршрутизацията и плащанията зад кулисите.
Време е за автономни покупки
PayPal също така представи своите Agentic Commerce Services, включващи Agent Ready за плащания през AI платформи и Store Sync за видимост на продуктите в различни чат интерфейси. Store Sync вече е достъпен на PayPal.ai, а интеграцията с Perplexity е планирана за края на 2025 година.
Пазарът на автономната търговия набира скорост с впечатляваща бързина. Според изследване на McKinsey, до 2030 година агентната търговия може да генерира до $1 трилион приходи само на американския пазар, а глобалната възможност се оценява на $3-5 трилиона. AI агентите ще могат да разпознават ранни намерения за покупка и автоматично да изпълняват транзакции.
Потребителското приемане расте драматично - трафикът към американски търговски сайтове от AI браузъри и чат услуги нарасна с 4700% годишно през юли 2025. Сред AI потребителите, 46% използват изкуствения интелект "най-често или винаги" при пазаруване, а 80% очакват да разчитат още повече на него в бъдеще.
Въпреки това доверието остава предизвикателство - само 46% от потребителите напълно се доверяват на AI препоръките, а 89% все още проверяват информацията преди покупка. Независимо от предпазливостта, близо 90% от пазаруващите признават, че AI им помага да открият продукти, които иначе не биха намерили.