От днес правилата на ЕС за общите зарядни устройства влизат в сила и за лаптопите. Това означава, че всички нови преносими компютри, продавани в Европейския съюз, вече трябва да поддържат USB-C зареждане, съобщават от Брюксел, цитирани от световните агенции.

Припомняме, че през декември 2024 г. правилата влязоха в сила за мобилни телефони, таблети, цифрови фотоапарати, слушалки, конзоли за видеоигри и преносими високоговорители. На производителите на лаптопи обаче беше даден по-дълъг срок, за да се даде възможност за препроектиране и преминаване към общата система за зареждане.

Директивата на ЕС за общите зарядни устройства сложи край на необходимостта от мнго различни зарядни устройства. Европейският парламент одобри новите правила още през 2022 г., като Европейската комисия по това време оцени, че тази стъпка ще спести около 250 милиона евро за потребителите.

Директивата също така гарантира, че скоростите на зареждане са еднакви при използване на съвместими зарядни устройства. Правилата са предназначени да намалят екологичния отпечатък, свързан с производството и изхвърлянето на зарядни устройства.

От Брюксел подчертават, че изхвърлените и неизползвани зарядни устройства представляват около 11 000 тона електронни отпадъци годишно.

През 2023 г. Apple замени своите "lightning" портове за зарядни устройства с универсално USB-C зарядно устройство на най-новите си модели iPhone в очакване на влизането в сила на Директивата на ЕС за общите зарядни устройства.