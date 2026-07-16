Дигиталната количка на още една голяма верига у нас остава празна. T MARKET обяви, че преустановява дейността на своя онлайн магазин tmarketonline.bg.

Решението слага край на доставките до дома за клиентите на супермаркетите и ги пренасочва изцяло към физическите обекти.

Ходът на веригата маркира завой в стратегията ѝ. Под въпрос остава рентабилността на онлайн търговията с бързооборотни стоки в силно конкурентния роден сектор.

Кой затваря

T MARKET е една от добре познатите и утвърдени вериги за хранителни стоки в България, оперираща на пазара от над 20 години. Разполага с над 130 физически магазина в цялата страна.

Управлява се от компанията "Максима България" ЕООД. През декември 2025 г. литовският гигант MAXIMA GRUPĖ официално приключи продажбата на "Максима България" на нидерландското дружество PARETAS B.V.

Източник: Максима Груп

От март месец 2026 г. веригата има и нов изпълнителен директор - Скирмантас Невидомскис, който смени Петър Павлов.

Марката влезе на българския пазар и се наложи в сегмента на кварталните супермаркети с достъпни цени. Преди няколко години веригата инвестира в свой голям и модерен логистичен център край Елин Пелин, за да оптимизира доставките до магазините си.

T MARKET Online оперираше основно за района на град София и прилежащите населени места.

Динамичен, но труден пазар

Припомняме, че преди година онлaйн cyпepмapĸeтът Коlісhkа.bg пpeĸpaти също дeйнocттa cи нa бългapcĸия пaзap. Дpyжecтвoтo, coбcтвeнocт нa Коšík Ноldіng, ĸoйтo oт cвoя cтpaнa чacтичнo бeшe пpидoбит oт гepмaнcĸaтa Меtrо АG, оперираше в София, Пловдив, Варна и околностите.

Сайтът ce нapeди cpeд пиoнepитe в oнлaйн тъpгoвиятa c xpaнитeлни cтoĸи y нac.

"Пазарът продължава да расте, но по-скоро говорим за узряване, отколкото за ново разширяване на границите му. Разликата с 2020 г. е, че тогава растежът беше движен от необходимост, а сега е движен от навик и доверие", коментира пред Money.bg Иво Апостолов финансов директор на "Уеб Медия Груп", в чието портфолио е онлайн супермаркетът Gladen.bg.

Източник: Gladen.bg

Според него няма място за безкраен брой играчи на пазара. "Моделът не прощава грешки и изисква сериозен капитал и дългосрочна издръжливост. Затова не очаквам бум от нови големи участници, фокусирани изцяло върху хранителни стоки онлайн - по-скоро ще се затвърди позицията на тези, които вече са изградили доверие и логистика". Допълва, че не очаква и бъдещи напускания.

Иво Апостолов казва, че онлайн клиентът може да сравни продукти, марки и промоции за секунди - нещо, което е физически невъзможно във физически магазин. Там нямаш филтри, нямаш моментално търсене, нямаш възможност да видиш всички налични промоции на един екран.

"Парадоксално, инфлацията всъщност засилва ролята на онлайн търговията, защото удобството за сравнение става още по-ценно, когато всяка стотинка тежи повече".

На въпрос какво е нужно, за да се задържиш на динамичния пазар и от какво зависи растежът, Апостолов отговори: "Според мен най-важният фактор е собствената, оптимизирана логистика. Това звучи просто, но на практика е най-трудната за изграждане част от бизнеса - изисква инвестиции, време и постоянно усъвършенстване на процесите между склад, доставка и клиентско обслужване".

Допълва, че тези, които разчитат единствено на външни партньори за логистика, без да инвестират в собствена оптимизация, рано или късно се сблъскват с ограничения в скоростта и качеството на услугата.

Едва ли в близко бъдеще Gladen.bg ще излезе от София. "Ако трябва да посоча потенциални посоки, това биха били Варна и Пловдив. Проблемът не е в липсата на интерес от страна на клиентите, а в икономиката на модела - извън София, Варна и Пловдив трудно би могла да се постигне достатъчна плътност на поръчките."

Апостолов вижда задълбочаване на партньорства между вериги и специализирани онлайн играчи, каквото е и сътрудничеството им с Hit Max.

На въпроса има ли място за излизане извън София в по-голям мащаб Иван Александров, основател и изпълнителен директор на лидера в сектора eBag, отговори, че постепенно, в рамките на 7 до 10 години eBag ще покрие цялата страна с доставка около 2 часа до всяка точка. Сега онлайн супермаркетът оперира в столицата, в Пловдив, доставя до Благоевград и Банско.

"Ключово е разходният модел да бъде достатъчно добър и устойчив. Това, че някой затваря врати в момента, не означава, че е заради криза с горива например. Просто не е имал добър модел", допълва Александров.

Източник: iStock

Растежът в този динамичен пазар зависи от съотношението цена-качество, което се предлага на клиента, според изпълнителният директор на eBag. "Който успее да предложи този пакет на добра цена, остава на пазара".

eBag се е разсрастнал в пъти от пандемията насам, с годишен ръст от 50%.