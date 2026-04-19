Албания е изправена пред дълбока демографска трансформация, като близо 2,2 милиона нейни граждани живеят в чужбина, основно в Европа, показват данни на статистическата служба INSTAT. В същото време страната продължава да застарява - средната възраст вече надхвърля 42 години, докато албанската диаспора остава значително по-млада и икономически активна.

Според данните около 18% от албанците зад граница са на възраст до 14 години, 77% попадат в трудоспособната група 15-64 години, а едва 5% са над 65 години. Това превръща диаспората в ключов фактор както за икономиките на приемащите държави, така и за самата Албания.

Основните причини за емиграция остават икономически. Около 70% от напусналите страната посочват търсене на по-добри възможности, следвани от семейни причини (16%), образование (6%) и други фактори като брак и здравеопазване (8%). Сред най-често споменаваните двигатели са безработицата и бедността, както и ограниченият достъп до качествени здравни и професионални услуги.

Емиграцията обаче се превръща в сериозно предизвикателство за албанската икономика. Бизнесът изпитва недостиг на работна ръка, разходите за труд се увеличават, а производителността намалява. Наред с това се отчита свиване на потреблението и натиск върху пенсионната система.

Един от малкото компенсаторни ефекти остава нарастващият поток от парични преводи.

От 2010 г. до края на миналата година емигрантите са изпратили общо €11,7 милиарда към Албания, като само в периода 2015-2025 г. сумата достига €8,2 милиарда. Според INSTAT почти половината от живеещите в чужбина албанци редовно превеждат средства към страната, като обемът на трансферите е пряко свързан с техните доходи и спестявания.

Най-големите албански общности са в Италия, Гърция, Германия, Франция и Обединеното кралство. Именно от тези държави идва и значителна част от политическата активност на диаспората - около 200 000 души са участвали в парламентарните избори в Албания през 2025 г., когато за първи път бе въведено гласуване от чужбина.