Шведското правителство подкрепя подновен фокус върху физическите книги, хартията и химикалките в класните стаи, предназначен да обърне тенденцията на спад в нивата на грамотност. Удвояването на аналоговите инструменти обаче предизвика критики от технологични компании, преподаватели и компютърни специалисти, които твърдят, че това може да повлияе на перспективите за заетост на учениците и дори да навреди на икономиката на скандинавската нация, пише BBC.

В гимназия в Нака, близо до Стокхолм, ученици от последната година разопаковат лаптопи от раници и чанти, заедно с предмети, които казват, че са използвали по-рядко преди няколко години. "Сега се прибирам от училище често с нови книги и документи", казва 18-годишната Софи.

Тя сподиля, че един учител "е започнал да разпечатва всички текстове, които използваме по време на урока", докато дигитална платформа за обучение в часовете по математика е заменена с преподаване само с учебници. Това е образ, който противоречи на репутацията на Швеция като едно от най-технологично грамотните общества в Европа, благодарение на високите нива на цифрови умения и процъфтяващата сцена на технологични стартиращи компании.

Лаптопите станаха масова практика в шведските класни стаи в края на 2000-те и началото на 2010-те. До 2015 г. около 80% от учениците в общинските държавни гимназии имаха индивидуален достъп до цифрово устройство, според официални данни. Задължителното използване на таблети в предучилищните заведения беше включено в учебната програма през 2019 г., като част от мисията на предишното правителство, ръководено от социалдемократите, да подготви дори най-малките деца за все по-дигитален работен и личен живот.

Само че настоящата дясна коалиция, която дойде на власт през 2022 г., насочва преподаването в различна посока.

"Всъщност се опитваме да се отървем от екраните колкото е възможно повече", казва Йоар Форсел, говорител по образованието на Либералната партия, чийто лидер е министър на образованието на Швеция.

"С по-висока възраст в училище може да ги използвате малко повече, но с по-ниска възраст или в училище не мисля, че изобщо трябва да използваме екрани." Правителството често използва лозунга "från skärm till pärm", който звучи закачливо на шведски и се превежда като "от екран към тетрадка". Това твърди, че уроците без екрани създават по-добри условия за децата да се концентрират и да развиват уменията си за писане и четене.

От 2025 г. предучилищните заведения вече не са задължени да използват дигитални инструменти, а таблети не се дават на деца под двегодишна възраст. По-късно тази година влиза в сила забрана за мобилни телефони в училищата - дори за образователни цели.

Училищата вече са получили над 2,1 милиарда крони (200 милиона долара) под формата на безвъзмездни средства за инвестиции в учебници и ръководства за учители. Нова учебна програма, предназначена да наложи обучение, базирано на учебници, се очаква да бъде готова през 2028 г.

"Четенето на истински книги и писането на истинска хартия, както и броенето с истински числа на истинска хартия, е много по-добре, ако искате децата да получат знанията, от които се нуждаят", твърди Форсел.

Промяната в подхода последва консултация през 2023 г., включваща академични изследователи, преподавателски организации, публични агенции и общини.

"Наблюдава се повишена осведоменост за смущенията, които технологиите причиняват в класните стаи", казва д-р Сисела Нътли, невролог, свързан с Каролинския институт в Стокхолм, която е сред тези, които изразиха загриженост относно използването на цифрови инструменти.

Нътли подчертава, че учениците могат да загубят концентрация, като виждат какво правят другите деца на екраните. Тя посочва като пример нарастващ брой международни изследвания, които показват, че четенето на текстове на цифрови устройства може да затрудни обработката на информация от децата и че интензивното използване на екрани може дори да повлияе на развитието на мозъка на по-малките ученици.

Правителството се надява, че връщането към по-традиционни методи на преподаване ще помогне за подобряване на позицията на Швеция в класацията на PISA - бенчмаркът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за основните образователни предмети.

Някогашни звезди, резултатите на Швеция спаднаха рязко през 2012 г. и след кратко възстановяване отбелязаха нов значителен спад по математика и четене през 2022 г. Въпреки че все още е малко над средното за страните от ОИСР, страната се представи по-зле по отношение на грамотността през 2022 г. от страни, включително Обединеното кралство, САЩ, Дания и Финландия. Почти една четвърт (24%) от учениците на възраст 15 или 16 години не са достигнали основно ниво на разбиране при четене.

"Знаем, че децата, които са преминали през цялата училищна система с много екрани, изостават в международните проучвания", казва Форсел.

Доклад за образованието в Швеция, публикуван от ОИСР през януари тази година, заключава, че като цяло шведските ученици се възползват от достъпа до цифрови инструменти. В него обаче се подчертава високото разпространение на цифрови разсейвания в шведските класни стаи и се установява, че интензивното използване на цифрови устройства в часовете по математика е свързано с по-ниски резултати.

Въпреки че резултатите са забележително по-високи, те все още са по-високи, отколкото сред тези, които изобщо не са използвали цифрови устройства.

Андреас Шлайхер, директор по образованието в ОИСР, призовава за предпазливост при приписването на "причина и следствие", но предполага, че предишното по-"екстремно" приемане на технологиите в Швеция в сравнение с други страни вероятно е повлияло на резултатите.

"Просто вкара много устройства и технологии в класните стаи без ясна педагогическа цел, без ясни цели", твърди той.

Така или иначе, правителствената стратегия за връщане към книгите предизвика ожесточени дебати в бизнес средите на Швеция. Нов доклад на търговската асоциация "Swedish Edtech Industry" предупреждава, че по-аналоговото образование рискува учениците да бъдат неподготвени за бъдещи работни места.

"Всеки се нуждае от основни цифрови умения, за да влезе в работната сила", твърди Яни Йепесон, главен изпълнителен директор на асоциацията и бивш учител.

Тя цитира скорошен доклад на ЕС, според който 90% от работните места скоро ще изискват цифрови умения.

Йепесон е обезпокоена и от въздействието върху предприемачеството и иновациите. Швеция в момента е водещата фабрика в Европа за технологични "еднорози" (компании, оценявани на 1 милиард долара), спрямо размера на населението си. Те включват музикалния стриймър Spotify и Legora, платформа с изкуствен интелект за юридическата професия. Тези видове компании "ще се преместят другаде", ако не могат да намерят правилните ИТ компетенции в Швеция, твърди Йепесон.

Съществува и проблемът с нарастващото глобално използване на изкуствен интелект (AI). Шведското правителство иска средните училища да започнат да преподават уроци за възможностите и рисковете от използването на изкуствен интелект, но някои критици казват, че AI трябва да бъде част от учебната програма и за по-малките деца.

Без такива мерки по-малките деца от по-богати семейства, чиито родители е по-вероятно да им помогнат да разберат как да използват инструменти с изкуствен интелект, ще получат предимство, създавайки "цифрово разделение", предупреждава проф. Линеа Стенлиден от катедрата по поведенчески науки на университета Линшьопинг.

Обратно в шведския парламент Форсел настоява, че децата не трябва да бъдат обучавани за AI, преди да са усвоили други основни умения, и отхвърля идеята, че по-традиционният подход на правителството към образованието ще разшири неравенството.

"Можете да дадете на хората възможностите, които неравенството им отнема, само като им дадете подходящо образование", казва той.

Йепесон обаче твърди, че това "популистка" позиция. Тя смята, че фокусът на правителството върху дигиталните спрямо аналоговите класни стаи отклонява вниманието от други фактори, които потенциално могат да повлияят на резултатите.

Това включва неравномерното разпределение на образователните ресурси и преподавателските възможности, подчертано в доклад на Шведската агенция по образованието, публикуван през март .

В Нака мненията на учениците от последната година също са разделени.

"Интернет някак си е завладял по-младите поколения и забелязах, че те някак си губят фокус по-лесно", казва 18-годишният Алексиос, който не иска по-малките му братя и сестри да използват дигитални инструменти в училище толкова, колкото неговото поколение.

Други, като 19-годишната Жасмин, са за дигитално образование, дори за деца в начална училищна възраст.

"Нека се съсредоточим повече върху компютрите. Защото, ако сме реалисти, целият свят използва компютри..."