Гръцките власти обявиха отпускането на пакет от €300 милиона, насочен към подпомагане на домакинствата, бизнеса и земеделските производители, за да се справят с нарастващите разходи за енергия, свързани с продължаващото геополитическо напрежение в Близкия изток, съобщават гръцките медии.

Финансовата подкрепа срещу инфлационния шок ще бъде съсредоточена основно презмесеците април и май.

Централно място в пакета заема завръщането на дигиталната карта за гориво, т. нар. Fuel Pass. Домакинствата в континенталната част на страната ще получат по €50 за два месеца, докато за жителите на островите сумата е фиксирана на €60. Помощта се изчислява невроа средно 36 цента на литър бензин.

Основното изискване за дигиталната карта за гориво е годишен семеен доход до €30 000. Този праг се увеличава с по €3000 за всяко дете, като достига таван от €45 000 за многодетни семейства.

Земеделските производители също ще получат целенасочена финансова помощ, като държавата ще покрие 15% от разходите за торове, за да компенсира покачващите се цени на селскостопанските суровини. В транспортния сектор операторите на фериботи ще получат финансова подкрепа за смекчаване на въздействието, като помощта е обвързана със задължителни отстъпки от цените на билетите.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подчерта, че мерките ще бъдат прилагани в рамките на фискалните ограничения на страната и ще бъдат финансирани не само чрез публични средства, но и чрез вноски от сектори, които отбелязват повишена рентабилност.

Междувременно гръцките власти засилиха проверките по бензиностанциите и в супермаркетите за нелоялни търговски практики и спекула. Глобите за нарушаване на тавана на печалбата, който не може да надвишава нивата от миналата година, могат да достигнат до €1 милион.