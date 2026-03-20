Гърция "променя курса" като инвестиционна дестинация, а доказателство за това са увеличението на бизнес сделките с висока стойност, силната активност от страна на чуждестранни и гръцки частни капиталови фондове, пише в нов анализ на PwC, цитиран от Ekathimerani. В страната се наблюдават все повече придобивания на пакети от акции от законоустановения праг на малцинство и нагоре, както и постепенната концентрация в сектори за създаване на "национални шампиони".

"Гърция напуска сегмента на развиващите се пазари и навлиза в по-стратегическа роля", коментира Николас Пейотис, старши партньор на PwC Гърция.

Миналата година страната отбеляза най-високите показатели за сливания и придобивания, както по брой сделки, така и по стойност, от 2008 г. насам, когато PwC започна да провежда това проучване за Гърция. През 2025 г. са осъществени 181 придобивания и сливания на обща стойност 23,8 милиарда евро, в сравнение със 123 сделки през 2024 г. на стойност 12,5 милиарда евро, със средна стойност на транзакциите през миналата година от 130 милиона евро, срещу 101 милиона евро през 2024 г.

Преди финансовата криза, през 2008 г., в Гърция са осъществени само 41 придобивания и сливания на стойност 8,7 милиарда евро.

Може би по-важно е обаче описанието на големите бизнес сделки през 2025 г.

"Мегасделките започват да стават нещо нормално. Всяка година ще има някои големи сделки за над 1 милиард евро. Освен това броят на компаниите с по-високи оценки се е увеличил", казва Йоргос Макрипидис, ръководител на отдела за сделки и партньор в PwC Гърция.

Петте най-големи транзакции през 2025 г. са на обща стойност 14,08 милиарда евро, или 59% от общата стойност на транзакциите през миналата година.

Най-голямата сделка е придобиването на OPAP от Allwyn за 9 милиарда евро, следвана от придобиването на Bally's International Interactive от Intralot за 2,7 милиарда евро - и двете са в сектора на лотариите.

Третата по големина сделка е придобиването на Hellenic Bank в Кипър от Eurobank за 880,4 милиона евро, а челната петица се допълва от придобиването на 60% от Hellenic Healthcare Group от арабския PureHealth Holding и придобиването от Glenfarne Group на фотоволтаичното портфолио на Metlen с мощност 588 MW.