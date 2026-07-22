За най-младото поколение на пазара на труда изкачването по професионалната стълба не е приоритет номер 1. Фокусът на представителите му все повече се измества върху установяването на баланс между работа и личен живот и избягването на водещи управленски позиции. Тези нагласи започват да притесняват експертите, които предупреждават за сериозни проблеми в бъдеще, ако младите не преориентират целите си.

Докато бизнесът вече се опитва да развие следващите си лидери, едва 6% от поколението Z искат да станат шефове, сочат глобални изследвания. Според Томаш Шклярски - главен изпълнителен директор на Enpulse и експерт по ангажираност на работното място, основната причина за това са нарастващите отговорности, които идват с по-високата позиция и "жертването" на част от свободното си време.

Липсата на нови кадри увеличава натиска върху мениджърите. През последните години средният размер на екипа, за който един ръководител отговаря, се е удвоил от около шест на дванадесет души, пише Euronews.

Това крие риск от забавяне на работата, пренатоварване и предизвикателство пред постигане на бизнес целите и подкрепата на всеки участник в екипа.

"Ще има все по-малко работещи хора, особено в Европа. Ако не обучим ново поколение мениджъри и не подготвим хората да поемат отговорност за екипи, ще се сблъскаме с нарастващи предизвикателства при поддържането на организационната ефективност", предупреждава Томаш Шклярски.

Докато най-младите работници все още не са готови да жертват свободното си време в името на по-висока позиция, недостигът на мениджъри се задълбочава. За разлика от други проблеми на бизнеса, развитието на технологиите и изкуствения интелект няма да се окаже решение - ръководството на екип изисква умения като изграждане на взаимоотношения, мотивиране на служителите и вземане на решения.