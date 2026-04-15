Организационната неефективност остава един от най-подценяваните проблеми пред българския бизнес. Това коментира в студиото на Money.bg Вергиния Накова, изпълнителен директор на Mission Point. Поводът за разговора бе създаването на нов инструмент, с който за първи път у нас компаниите могат да измерят собствената си организационна ефективност.

Според Накова компаниите често търсят причините за слабите резултати в липсата на кадри, недостатъчната мотивация или пазарната среда. Реалният проблем обаче много по-често е вътре в самата организация - в процесите, комуникацията и начина, по който се взимат решения.

Идеята за създаването на инструмента идва след повече от 10 години работа с български и международни компании. Концепцията цели да създаде среда, в която служителят може да стига до необходимата информация, решение или инструмент буквално "с един клик". Именно в процеса на внедряване на този модел Mission Point установява, че почти всички компании тръгват от много ниско ниво на организационна подреденост.

"Видяхме, че изходната точка, от която започваме, е много ниска. Без значение дали става въпрос за малки растящи компании, или за големи установени бизнеси", посочи Накова.

Според нея проблемите се повтарят почти навсякъде - твърде много търсене на информация, работа в десетки Excel файлове, имейли, устни указания и зависимост от конкретни хора.

Как работи индексът

От тази година инструментът е достъпен безплатно за всички български компании, независимо от техния размер или сектор. Той измерва организационната ефективност през 8 различни аспекта и сравнява как една и съща компания се вижда от 3 различни нива - висшия мениджмънт, средния мениджмънт и служителите.

След попълването, което отнема около 20 минути, компаниите получават детайлен анализ. Особено ценна според нея е разликата в гледната точка и възприятието на ръководството и реалната ситуация, която виждат служителите.

"Има едно между 10% и 15% разлика", посочи Накова. На пръв поглед този процент не изглежда драматичен, но според експертът различието е "малко притеснително, защото показва, че хората, които взимат решенията в организацията, не са напълно наясно с истинските проблеми, през които преминават хората".

Българският бизнес работи с 50% ефективност

Един от най-изненадващите изводи от анализа е колко ниска е реалната организационна ефективност. "Почти няма компании, които да имат повече от 50 или 60% по този индекс", призна Накова. Според нея това означава, че между 40% и 50% от времето в българските компании буквално се губи.

Най-честата реакция на мениджърите е, че са подозирали, че организацията им не работи добре, но не са предполагали колко сериозен е проблемът.

Особено тежка е ситуацията при по-малките компании (до 50 служители) ефективността на процесите е около 35%. Според Накова причините са няколко - липса на достатъчно добра мениджърска култура, ограничена дигитализация и прекалено голяма зависимост от устната комуникация.

"Има много листове, хартия, телефонно обаждане. Много от нещата просто се случват с жива комуникация, което създава още по-голям стрес в системата", коментира още тя.

Защо финансовите показатели не стигат

По думите на Накова традиционните бизнес метрики често подвеждат, защото гледат единствено крайния резултат - оборот, печалба или ръст. Тя свърза темата и с хронично слабата производителност на труда в България.

"В края на годината, когато Евростат публикува своите проучвания за ефективност на работната сила, България винаги е в дъното", посочи Накова. Според нея обаче проблемът не е, че българските служители работят по-малко или са по-малко мотивирани.

"Ние работим толкова, колкото и в Германия и сме толкова мотивирани, колкото и във Франция, да не кажа и повече", категорична е тя и допълва: "Истината е, че работната среда в България не подпомага ефективността на служителите."

Кои са най-големите слабости на българския бизнес

Данните от последните 6 години показват, че има 3 хронично слаби места в почти всички компании.

На първо място е неясното разпределение на роли и отговорности.

"Средно ще си имаме в български компании около 46%. Това означава, че половината време ние знаем какво трябва да правим, знаем на кой трябва да се отчитаме, знаем кой трябва да взима решенията. В другата половина от времето не знаем", обясни Накова.

Втората голяма слабост са процесите. Според показаните резултати средната ефективност на процесите е около 34%. Това означава, че в едва 1/3 от случаите дадена дейност се изпълнява по един и същи начин.

"Останалите 2/3 са импровизации. Аз днес ако дойда и съм в настроение, ще го направя по един начин, ти ще го направиш по друг начин", даде пример Накова.

Третият хроничен проблем е комуникацията.

Според Накова повечето компании все още разчитат прекалено много на устни инструкции, телефонни разговори и служители, които "знаят всичко".

"Все още много често предпочитаме задачите да се препредават устно, да се задават устно, да даваме устна обратна връзка", каза тя.

