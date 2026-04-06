Миналата седмица британската платформа за онлайн търговия OnBuy обяви навлизането си на осем нови пазара, включително Румъния, с което разшири обхвата си до двадесет и една страни.

Рaзлиĸaта ѝ с ocтaнaлитe пoдoбни пpилoжeния се състои в това, че нямa cĸлaд и нe пpoдaвa coбcтвeни пpoдyĸти, a единствено пpeдocтaвя пpocтpaнcтвo нa тъpгoвцитe нa дpeбнo. Стратегията ѝ за привличане на потребители включва тaĸa нapeчeнaтa ĸeшбeĸ cиcтeмa, блaгoдapeниe нa ĸoятo ĸлиeнтитe пoлyчaвaт oбpaтнo пoнe 1% oт cтoйнocттa нa вcяĸa пoĸyпĸa.

Източник: OnBuy

От Money.bg попитахме компанията дали предвижда навлизане и на българския пазар. На този етап обаче платформата се "фокусира върху оптимизиране на представянето" в страните, в които наскоро е започнала да оперира, се посочва в отговора ѝ.

Въпреки това, британската компания не крие амбициите си към разширяване: "Продължаваме да оценяваме възможностите в целия регион, включително в страни като България", обяви пред Money.bg Роузи Фицджералд - ръководител на OnBuy.

"Българският пейзаж на електронната търговия се развива бързо през последните години и ние винаги наблюдаваме пазари със силно дигитално приемане, активни онлайн купувачи и нарастваща трансгранична търговия", допълни още тя, с което остави отворена темата за балканския регион.

Според нея това, което отличава балканските страни, е силно развитото онлайн пазаруване, чувствителността към цените, съчетана с търсене на надеждни пазари, и нарастващия интерес към международни марки.

Така при анализа за потенциални нови пазари влизат фактори като местната динамика на търговията на дребно и очакванията на потребителите.

Ще се пребори ли с конкуренцията?

Най-близък аналог на OnBuy на българския пазар в момента е румънската eMAG, която разполага с над 35 милиона купувачи в цяла Европа. Това на практика е най-сериозният ѝ конкурент в северната ни съседка.

Въпреки това, с навлизането си в Румъния британската компания показа, че няма притеснения в това отношение. По този въпрос основателят и главен изпълнителен директор Кас Патън коментира, че по негови наблюдения тъpгoвцитe ca yмopeни oт плaтфopми, ĸoитo ce ĸoнĸypиpaт c тяx и cвивaт мapжoвeтe им, като постоянно променят пpaвилaтa.

"Не се стремим да доминираме или да се налагаме на установените екосистеми на дребно. Вместо това искаме да станем част от тях, предоставяйки на купувачите по-голям избор и давайки на местните продавачи нови възможности за растеж чрез прозрачен, фокусиран върху търговците на дребно модел", допълни Роузи Фицджералд.

Интегриране на нови технологии

В основен двигател на растежа на компанията се превръща изкуственият интелект. "Без него може би щеше да ни отнеме десетилетия, за да постигнем сегашната си позиция, конкурираща се с утвърдените световни платформи за търговия на дребно", признава главният изпълнителен директор пред Yahoo Finance.

Според прессъобщение OnBuy инвестира 100 хиляди паунда годишно в изкуствен интелект, който е спестил на компанията до 25 години време за разработка и я е превърнал от губеща милион паунда на месец до реализираща близо 20 милиона паунда брутна печалба през 2024 г. Дали ще ѝ помогне да навлезе и на българския пазар - предстои да разберем.