Британската платформа за онлайн търговия OnBuy навлезе на румънския пазар като част от втора широка вълна на европейска експанзия, която включва още пазарите на Швеция, Норвегия, Дания, Полша, Унгария, Чехия и Швейцария.

Според местната медия Profit компанията е тествала приложението в северната ни съседка дискретно в продължение на няколко месеца, преди да обяви официалното си присъствие. Осемте нови пазара вече са отчели 374% тримесечен ръст именно по време на тази бета фаза.

В помощ на малкия бизнес

Компанията OnBuy е основана във Великобритания през 2016 г. и оперира като онлайн платформа за търговия. За разлика от останалите подобни приложения, тя няма склад и не продава собствени продукти, а предоставя пространство на търговците на дребно. В специална секция пък могат да се намерят продукти на големи брандове като Pandora, Fitbit, Gillette, Xbox, Estée Lauder, Adidas, Hugo Boss и Nike.

Стратегията на OnBuy за привличане на клиенти включва така наречената кешбек система, благодарение на която клиентите получават обратно поне 1% от стойността на всяка покупка. Сумата постъпва в акаунта на платформата, като може да бъде използвана веднага при следваща поръчка или да се прехвърли в банкова сметка след 30 дни.

Това стимулира повторните поръчки и дава на продавачите конкурентно предимство.

Предизвикателство за eMAG

В момента лидер на румънския пазар за онлайн търговия е местният ритейлър eMAG, който разполага с над 35 милиона европейски купувачи. По официални данни на компанията майка Naspers eMAG Group е отбелязала приходи в размер на 14 милиона щатски долара през финансовата 2024/2025 година.

На този фон британската компания има сериозен конкурент на европейския пазар. Въпреки това, основателят и главен изпълнителен директор Кас Патън смята, че "търговците са уморени от маркетплейс платформи, които се конкурират с тях, свиват маржовете им или сменят правилата на играта", а OnBuy вече е доказала, че различният подход работи.

Първото мащабно разрастване на компанията включва Белгия, Германия, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словакия и Испания. Там онлайн търговецът генерира 152% тримесечен ръст на приходите и 300% увеличение на средния брой месечни посещения на платформата.

През януари 2025 г. OnBuy беше включена в The Sunday Times 100 Tech сред най-бързо развиващите се частни технологични компании във Великобритания.