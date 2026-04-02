Най-големият онлайн търговец в съседна Румъния и предпочитана платформа за пазаруване на хиляди българи eMAG е започнал процес на вътрешна реорганизация, който ще доведе до съкращение на приблизително 3% от служителите на компанията. Това означава около 100 души, според потвърдена от дружеството информация, цитирана от Economedia.ro.

Според наличните данни Dante International SA, компанията, която управлява платформата eMAG, е имала 3 191 служители през 2024 г. - последната година, за която са публикувани финансови отчети. Компанията не уточнява кои отдели ще бъдат засегнати от преструктурирането.

От eMAG посочват, че мярката е част от усилия за оптимизация и дългосрочна устойчивост на бизнеса в контекста на бързия растеж през последните години.

"През последните години eMAG Group се разрасна ускорено, достигайки над 11 милиона изтегляния на приложението, около 7 милиона клиенти и над 64 000 активни продавачи. Този мащаб изисква устойчив и ефективно организиран бизнес модел, насочен към милиони клиенти и хиляди партньори в региона.

Поради тази причина предприемаме вътрешна реорганизация, която включва намаляване на екипа с приблизително 3%", посочват от компанията.

От eMAG допълват, че стратегията за развитие в Югоизточна Европа остава непроменена. Компанията подчертава, че електронната търговия в региона представлява около 11% от общия пазар на дребно, докато в по-развитите пазари делът достига близо 40%, което според тях показва значителен потенциал за растеж.

Засегнатите служители ще получат подкрепа в периода на преход, уточняват от компанията.