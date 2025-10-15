Русия вече е основен доставчик на нафта за Венецуела (тежък бензин, лигроин), като тази позиция доскоро заемаше САЩ. Основната причина за това е "търговската политика на Вашингтон, която тласка двете санкционирани страни към по-тясно икономическо сътрудничество", пише Bloomberg.

Позовавайки се на изследванията на Kpler, агенцията съобщи, че доставките на нафта от Съединените щати за Венецуела от март до октомври са паднали практически до нула, докато доставките от Русия през същия период са достигнали над 7 милиона барела. По-конкретно, през август износ на руска нафта за Венецуела е бил средно 49 000 барела на ден, а през септември - 69 000 барела на ден.

Bloomberg отбелязва, че Венецуела е започнала да търси нов доставчик на нафта, след като Доналд Тръмп затегна санкциите срещу петролния ѝ сектор, като отне лицензите на няколко енергийни компании, включително Chevron Corp., за дейност в страната, издадени по времето на Джо Байдън.

А година и половина преди това Съединените щати бяха практически единственият доставчик на нафта за Венецуела. Съобщава се, че след отнемането на лиценза на Chevron, Венецуела първоначално се е обърнала към Китай, но без резултат. Страната се е обръщала и към Иран, който също е под тежки санкции, но "руската нафта бързо стана предпочитаната и вероятно по-евтината алтернатива на иранския кондензат".