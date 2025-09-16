Аржентинският президент Хавиер Милей обяви в понеделник рязък политически завой - с планове за значително увеличение на разходите за пенсии, здравеопазване, образование и хора с увреждания в бюджета за 2026 година, съобщават световните агенции.

Анонсът дойде след почти две години строги икономии. "Най-лошото мина", заяви Милей в телевизионно обръщение, представяйки проекта на бюджета осем дни след съкрушителната загуба на неговата партия на местните избори в Буенос Айрес.

Предложението за бюджет предвижда 85% от средствата да бъдат насочени към образование, здравеопазване и пенсии - 17% увеличение за здравеопазването, 8% за образованието и 5% за пенсиите над инфлацията. "Това означава, че приоритетът на това правителство, както винаги сме казвали, е човешкият капитал", добави президентът.

Промяната в тона на 54-годишния самопровъзгласил се "анархокапиталист" идва в момент на значителни политически и икономически предизвикателства преди решаващите междинни избори следващия месец. Неговата партия претърпя болезнена загуба от лявоцентристкото перонистко движение в изборите за законодателното събрание на провинция Буенос Айрес, които се разглеждаха като тест за популярността на Милей.

Особено проблематичен за имиджа му се оказа скандалът с криптовалутата $LIBRA, който избухна през февруари 2025 година. Милей подкрепи в социалните мрежи мемкойна, като твърдеше, че ще помогне за излизане на Аржентина от спиралата на хиперинфлацията. Цената на $LIBRA след това скочи рязко, но после се срина катастрофално само за часове.

Опозицията обвини Милей в промотиране на измама, а правителството по-късно разпусна специалната следствена група, създадена за разследване на скандала.

Президентът влезе в междинните избори под облак от корупционни обвинения, свързани с твърдения, че сестра му и негова дясна ръка Карина Милей е получавала процент от държавни договори за лекарства за хора с увреждания.

Двамата бяха замервани с камъни по време на предизборна проява.

Бившият телевизионен коментатор дойде на власт, обещавайки "шокова терапия" за дългогодишно болната икономика на Аржентина, размахвайки резачка като символ на плана си за рязко съкращаване на държавните разходи. Той съкрати 53 000 работни места в публичния сектор, замрази обществените поръчки, намали разходите за здравеопазване, образование и пенсии и проведе кампания за дерегулация.

Реформите му дадоха впечатляващи резултати по отношение на инфлацията - годишната инфлация падна от 211% в края на 2023 година на 33,6% в момента, но причиниха рязко влошаване на растежа и потреблението. Икономистите предупреждават, че силно надцененото песо вреди на конкурентоспособността на Аржентина.

Проектът на бюджета показва, че правителството очаква фискален излишък от 1,5% от БВП следващата година и финансов излишък от 0,3% след плащанията по дълга. Третата по големина икономика в Южна Америка трябва да постигне БВП растеж от около 5% следващата година според проектобюджета.

В необичайно помирителен тон Милей призова за повече време за влизането в сила на неговите либертариански реформи: "Рим не е бил построен за един ден".