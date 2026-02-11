Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн "Лукойл" в България до 13 август тази година. Това става ясно съобщение на Службата за прилагане на финансови санкции към британското министерство на финансите, цитирано от руските информационни агенции "Интерфакс" и ТАСС. Новината потвърждава и българското Министерство на енергетиката.

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Той ще бъде валиден до 13 август тази година. Първоначално разрешението изтичаше на 14 февруари 2026-а година.

През октомври миналата година Великобритания наложи санкции срещу руския енергиен гигант, като по-късно издаде специален лиценз, който позволява трансакции с българските му дружества, за да се гарантира нормалната им работа.

Източник: iStock

Поради забраната на ЕС за внос на руски петрол, "Лукойл" среща трудности с осъществяването на дейността си в България през последните три години. Компанията заяви, че е започнала да преразглежда стратегията за активите си в България, включително продажбата на бизнеса. Въпреки това, тя все още е собственик на Бургаската нефтена рафинерия и бензиностанциите.

"Лукойл" започна дейността си в България през октомври 1999-а година, закупувайки контролен пакет от акции на Бургаската нефтена рафинерия с капацитет от 8,8 милиона тона. Компанията управлява и мрежа от над 500 бензиностанции в страната.