Англо-германският стартъп Hypersonica обяви "значителна" стъпка към изцяло европейско хиперзвуково оръжие до края на десетилетието. Прототипна ракета на компанията летя с над 7400 км/ч над Норвегия, като през първия полет бяха изминати над 300 км.

Компанията, базирана близо до Мюнхен, е направила пуска на 3 януари в космически център в северната част на скандинавската страна.

Това прави Hypersonica първата частно финансирана европейска отбранителна компания, постигнала хиперзвуков полет, област, която до този момент е била предимно домейн на правителствени секретни многогодишни проекти.

Според компанията всички системи са функционирали нормално по време на полета с Mach 6. Той е включва изкачване и последващо спускане през атмосферата.

"Като частно финансиран стартъп, нашата скорост от дизайн до стартовата площадка само за 9 месеца трябва да рекалибрира очакванията за разходите и времето, необходими за разработване на този критичен капацитет", подчертаха от стартъпа.

Hypersonica използва модулен дизайн за бързи надграждания и за съкращаване на циклите на разработка от години на месеци, като намалява разходите с над 80% в сравнение с "конвенционалните подходи". За сравнение, в доклад на Американския конгрес от 2023-а пише, че хиперзвуковите ракети могат да струват една трета повече от балистичните ракети със същия обхват с маневриращи бойни глави.

Явно има значение кой произвежда тези ракети и как прави ценообразуването си.

"Работим за разработването на европейска суверенна ударна система в срок и при разходи, които имат смисъл за европейските правителства, включително за тези с по-ограничени отбранителни бюджети", обясняват от компанията и подчертават: "Европа няма 20 години или милиарди за харчене, за да разработи хиперзвукова ударна система".

Hypersonica планира допълнителни тестови полети за демонстриране на усъвършенствано управление на полета при хиперзвукови скорости и сложни маневри.

Хиперзвуковите ракети обикновено се дефинират като летящи по-бързо от пет пъти скоростта на звука, като остават маневрени в атмосферата. Те са изключително трудни за прехващане и, както се вижда в Украйна, това ги прави предпочитано средство за поразяване на силно укрепени и добре защитени командни пунктове и други цели с голяма значимост. Основното технологично предизвикателство е екстремната топлина, генерирана от високата им скорост.

Hypersonica е основана през декември 2023 г. от д-р Филип Керт и д-р Марк Евенц - двама докторанти от Оксфордския университет, които сега са съответно изпълнителен директор и технически директор.

Компанията наскоро обяви затварянето на рунд от финансиране Серия А за €23,3 милиона, ръководен от лондонския инвестиционен фонд Plural, с участието на Германската федерална агенция за пробивни иновации, General Catalyst и 201 Ventures.

Франция работи по хиперзвукова технология от 90-те години и разработва хиперзвукова въздушна ядрена ракета ASN4G. Великобритания през май 2024 г. избра компании за седемгодишна рамка от £1 милиард за разработване на суверенни напреднали хиперзвукови способности.

В САЩ стартъпът Castelion, основан от бивши ръководители на SpaceX, набра над $450 милиона за разработване на достъпни хиперзвукови оръжия.