Джеф Безос, основателят на Amazon и третият най-богат човек в света, се завръща в оперативния бизнес с нова роля като съизпълнителен директор на Project Prometheus - амбициозен стартъп в областта на изкуствения интелект с финансиране от 6,2 милиарда долара, пише New York Times, като се позовава на свои източници.

Това е първата му главна изпълнителна позиция, откакто напусна поста си в Amazon през 2021 година.

Според изданието компанията, която все още не е официално обявена, цели да използва изкуствен интелект за подобряване на производството в ключови индустрии като компютърни технологии, автомобилостроене и аерокосмическа промишленост.

За разлика от традиционните AI чатботове, които обработват само цифрова информация, Project Prometheus ще се фокусира върху създаване на системи, които придобиват знания от физическия свят и прилагат технологията в реални производствени процеси. Как точно ще се случва това към момента не е известно.

Безос ще ръководи компанията заедно със съоснователя и съизпълнителен директор Вик Баджай - физик и химик, който е работил в Google X, експерименталното звено на онлайн гиганта, преди да оглави здравната технологична компания Verily. През 2018 година Баджай е съосновал Foresite Labs, която подкрепя предприемачи в областта на AI и data science.

Според NYT, Project Prometheus вече е едно от най-добре финансираните компании в ранен стадий в света, като част от инвестицията идва от самия Безос. Компанията вече разполага с близо 100 служители, включително бивши специалисти от OpenAI, DeepMind и Meta.

Офисите ѝ се намират в Сан Франциско, Лондон и Цюрих.

Очаква се стартъпът да подкрепи интересите на Безос в космическата компания Blue Origin, която миналата седмица успешно приземи ракетата си New Glenn за първи път, което позволява нейното повторно използване - важна крачка в конкуренцията с SpaceX на Илън Мъск за мисии към Луната и Марс.