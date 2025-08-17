Милиардерите обичат да си купуват комплекси от имоти заради редица предимства. Ултрабогатите хора в света определят нова цена за пазара, изпращайки домино ефект към близките райони. Тяхното присъствие обаче може да привлече и нежелани посетители в районите, пише Business Insider.

Портфолиото от недвижими имоти на свръхбогатите обикновено е обширно: крайбрежни къщи, ваканционни бягства в чужбина и няколко жилища, разпръснати в градовете, които те посещават често. Въпреки това, милиардери като Джеф Безос, Тейлър Суифт и Марк Зукърбърг напоследък си купуват много имоти, но разположени на едно и също място. В рамките на две години Безос похарчи над 200 милиона долара за три имота в ексклузивен анклав в Южна Флорида, на около 20 км. от Маями.

Източник: GettyImages

Междувременно суперзвездата Тейлър Суифт похарчи близо 50 милиона долара за един от най-модерните квартали на Ню Йорк, докато Зукърбърг строи комплекс от 1400 акра в Хавай, който описва като "малко убежище".

Докато някои милиардери искат да обединят имотите си за уединение, други просто търсят пространство. Но независимо от причината, заможните купувачи, които събират няколко жилища едновременно, обикновено могат да посочат собствена цена, което драстично влияе на пазара на недвижими имоти в околността.

"Като чух колко е платил Безос за тези два имота - никой никога не е плащал толкова преди", коментира пред Business Insider брокерът на недвижими имоти в Маями Джил Херцберг от The Jills Zeder Group.

Тя има предвид как Джеф Безос е платил 68 милиона долара, а по-късно, през 2023 година, 79 милиона долара за съседни имения в Индиън Крийк, Флорида. След това той закупува и трето имение на острова, което си осигурява за 90 милиона долара.

"Ефектът Безос%, който променя ценовия пейзаж на Южна Флорида

Джеф Безос, дългогодишен жител на Сиатъл, обяви през 2023 г., че напуска Западното крайбрежие и се отправя към Флорида, следвайки тенденцията на богатите американци да търсят утеха в Слънчевия щат. Безос, чието нетно състояние е 237,8 милиарда долара към август 2025 г., според Forbes, не е купил само една къща във Флорида, той е закупил няколко.

Имотите му се намират на уединен остров, наречен Индиън Крийк, наричан "Бункерът на милиардерите", и с основание. Островът има охрана, патрулираща периметъра денонощно, така че нежелани посетители - като папараци или фенове, не могат да се доближат. Въпреки че не е ясно защо е купил няколко къщи точно на там, поверителността определено е голямо предимство.

Безос е един от многото богати хора, които са се преместили на острова, а именията му са повишили драстично стойността си. Същото обаче се случва и с други къщи в района. Имотните регистри в окръг Маями-Дейд показват, че покупката му за 79 милиона долара е продадена 85 милиона долара по-късно. И така, покрай Безос, негови богати съседи забогатяват още повече.

В обобщение - свръхбогатите определят нови цени за пазара, изпращайки ефект на доминото към близките райони. И засега няма никакви признаци това да спре.