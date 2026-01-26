Изграждането на инфраструктурата за изкуствен интелект (ИИ) в САЩ и други страни създава високоплатени работни места за строителни и технически специалисти. Това заяви главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг по време на Световния икономически форум в Давос.

"Това е най-голямото изграждане на инфраструктура в човешката история. Ще имаме нужда от водопроводчици, електротехници, строителни и стоманодобивни работници, мрежови техници и хора, които да инсталират и монтират оборудването", коментира Хуанг в дискусия с Лари Финк, главен изпълнителен директор на BlackRock.

Според него заплатите в този сегмент вече са се увеличили почти двойно и някои позиции достигат 6-цифрени суми на годишна база. "Всеки трябва да може да си изкарва прехраната добре. Не е нужно да имате докторска степен по компютърни науки, за да го направите", добави той.

Хуанг обясни, че ИИ индустрията се развива като "5-слойна структура" - от енергията и чиповете, през облачни услуги и модели за ИИ, до приложенията, които генерират икономическа стойност. "Всички тези слоеве трябва да бъдат изградени, което изисква трилиони долари инфраструктурни инвестиции", каза CEO-то на технологичния гигант.

Според Nvidia, този бум в инфраструктурата не само създава нови работни места, но и привлича внимание към професии, които традиционно не са били свързани с високите технологии като строителство и техническа поддръжка.