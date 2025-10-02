Енергийната компания E.ON Czech Republic обяви, че е избрала българската AMPECO за доставчик на платформа за управление на зареждането на електромобили, става ясно от официално съобщение.

E.ON има 1,5 млн. клиенти в страната, но освен това местният пазар е специфичен - повечето коли на ток са служебни. В конкретния случай AMPECO ще трябва да интегрират в платформата си повече 1200 зарядни станции от различни производители и над 25 000 потребителски профила - със спецификите на корпоративния автопарк и нуждите на служителите от домашно зареждане.

Това изисква интегрирани ценови структури и разделение на услугите.

Платформата на AMPECO ще бъде използвана от чешкото подразделение на E.ON и в vehicle-to-grid проекти (т.е. електромобилите да се използват като батерии в ситуации на пиково потребление), както и в други перспективни разработки.

AMPECO е основана през 2019 г. и нейният софтуер днес се използва на три континента. Компанията е привлякла над 40 милиона долара от инвеститори, като сред тях са BMW iVentures, Revaia, Cavalry Ventures, и LAUNCHub.