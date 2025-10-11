Електромобилът отдавна не е екзотика, но истинската промяна настъпва, когато можеш да го зареждаш у дома. Домашните зарядни станции вече се превръщат в най-бързо развиващия се сегмент на пазара, казва Димитър Костадинов, основател на BG Charge Systems - компания, специализирана в изграждането на зарядна инфраструктура в България.

"Преди пет години основните ни клиенти бяха бизнеси и обществени обекти. Днес все повече поръчки идват от частни лица, които искат да зареждат автомобила си в гаража. Това е удобство, което променя изцяло начина, по който мислим за енергията", обяснява той.

Колко струва домашната зарядна станция

Цените варират според мощността и функционалността. Една трифазна домашна станция струва между 1000 и 2000 лв., а по-простите еднофазни решения - под 1000. В тези граници влизат само самите устройства. Разходите за монтаж, трасета и връзка към захранването често удвояват или утрояват сумата.

"Понякога самото изграждане излиза по-скъпо от устройството. Зависи от дължината на трасето, отдалечеността от електрическото табло и състоянието на инсталацията. Ние винаги правим оглед, преди да дадем конкретна оферта", уточнява Костадинов. Той подчертава, че инвестицията се възвръща в рамките на няколко години - особено при хора, които изминават по 10-15 хил. км годишно.

Колко струва зареждането у дома и на обществени места

Най-силният аргумент за домашно зареждане е цената на електроенергията. При нощна тарифа от около 0,22 лв./kWh, пълното зареждане на батерия с капацитет 60 kWh струва под 15 лева. С това автомобилът изминава между 350 и 450 км - или 3 до 4 стотинки на километър. За сравнение, шофьор на автомобил с двигател с вътрешно горене плаща над 40 стотинки на километър, дори при най-икономичните модели.

"Това е като да зареждаш резервоар за 15 лева. Хората често се изненадват, когато осъзнаят колко евтин е всъщност токът за придвижване", казва Костадинов.

При обществените станции цената е по-висока - средно между 0,50 и 0,70 лв. за киловатчас. Бързите станции (DC) са и по-скъпи, защото изискват по-големи мощности и инвестиции. "Операторите влагат десетки хиляди лева в една точка. Те трябва да имат възвръщаемост. Но дори и при тези цени, зареждането на електромобил остава няколко пъти по-евтино от горивото", обяснява той. Костадинов прогнозира, че цените ще се стабилизират, а не ще растат - заради конкуренцията между множество оператори.

Домашната станция като част от умен дом

Все повече собственици избират станции, които се интегрират с умни системи за управление на енергията. Така зареждането може да се настройва автоматично според тарифата или производството от фотоволтаици. "Клиентите искат контрол - да виждат колко харчат, кога е най-евтино да зареждат, дори да спрат зареждането дистанционно. Това е същата логика, която стои зад умните бойлери и термостати", казва Костадинов. Той добавя, че все повече хора комбинират фотоволтаични панели с зарядна станция, превръщайки дома си в мини енергиен център. "В един момент автомобилът ти се зарежда от покрива", обобщава той.

Дори хотелите и ресторантите вече залагат на по-бавни станции, които задържат клиентите по-дълго. Колкото повече време прекарва човек в обекта, толкова по-голяма е вероятността да използва и други услуги. "Бързите станции са необходими за магистралите, но в градска или курортна среда по-бавните имат повече икономическа логика. Те струват по-малко, а и носят повече приходи индиректно", обяснява Костадинов.

