Renault Clio е на пазара вече над 35 години и остава моделът с най-големи продажби в историята на марката. Първото поколение от 1990 г. въвежда ново ниво на качество и слага край на практиката Renault да обозначава автомобилите си с числа, след ерата на Super-5.

През годините Clio претърпява промени в дизайна, безопасността, оборудването и двигателите, като въвежда по-ефективни технологии и печели отличието "Автомобил на годината в Европа" през 1991 и 2006 г. Сред специалните версии се открояват Baccara, Initiale Paris, 16 S, Williams и Clio V6, а петото поколение въвежда хибридната система E-Tech.

Източник: KEOS

Днес моделът има над 17 милиона продажби в 120 държави и е сред най-търсените във Франция, Великобритания и Турция. През първата половина на 2025 г. отново е първи по продажби в Европа. В България за първите 8 месеца на годината е втори - продадени са почти 1300 нови автомобила от него.

Clio остава в хечбек форма и се развива като универсален градски автомобил. Петата генерация предлага хибрид E-Tech със 145 к.с., който достига 30% от продажбите в Европа, както и оборудването Esprit Alpine, избрано от една пета от клиентите.

Шесто поколение

Последното, шесто поколение на Clio, се отличава с променен външен вид и обновен интериор. Въвежда се нов E-Tech full hybrid двигател със 160 к.с., с отчетено средно ниво на емисии CO₂ от 89 г/км и разход на гориво 3,9 л/100 км.

В градски условия системата позволява движение в електрически режим до 80% от времето. Освен него се предлагат и бензинови и LPG варианти със 115 к.с. и нагоре.

Източник: KEOS

Интериорът включва материали с рециклиран произход и мултимедийна система OpenR Link с двоен екран и вградени Google услуги - решение, което за първи път се прилага в този сегмент. Налични са до 29 системи за подпомагане на водача (ADAS).

С тези промени новото поколение на Renault Clio се насочва както към традиционните клиенти на модела, така и към нови купувачи.

Продажбите ще започнат преди края на годината, a kакто и до момента, новото Clio ще се сглобява в завода на Renault в Бурса, Турция.