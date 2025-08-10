В покрайнините на столицата Бишкек тече строителството на най-голямото спортно съоръжение в Централна Азия - национален стадион с капацитет от 51 000 зрители. Той ще отговаря на всички изисквания на ФИФА и Азиатската футболна конфедерация.

Новата арена, наречена "Арена Бишкек", ще се отличава не само с мащаб, но и с архитектура, вдъхновена от символ на номадската култура в региона - традиционната киргизка юрта.

Стадионът се изгражда в село Орок, край Бишкек, и е част от амбициозен план за модернизация на спортната инфраструктура в Киргизстан. Осеметажната конструкция ще бъде с диаметър от 280 м и височина 70 м.

Първоначално съоръжението е планирано с капацитет от 45 000 места, но броят им е увеличен до 51 000, за да може стадионът да бъде домакин на големи спортни събития, включително откриващите и финалните мачове на Купата на Азия.

Източник: Efor Group

Общата застроена площ на съоръжението ще бъде 180 000 кв. м, включително 70 000 кв. м зелени площи и 85 000 кв. м стадионна зона. Проектът предвижда и подземен паркинг за 3600 автомобила, както и 60 000 кв. м технически и сервизни пространства.

Игрището ще бъде оборудвано с LED осветление категория А, най-високата според класификацията на ФИФА, и хибридна система за тревна настилка, подходяща за международни мачове.

Арената ще бъде част от по-голям многофункционален комплекс, включващ търговски центрове и спортни търговски площи с обща площ от 35 000 кв. м.

Завършването на проекта, стартирал в края на август 2023-та, е планирано за есента на 2026 г. Стоманобетонната конструкция трябва да бъде изградена за 13 месеца, след което ще бъдат необходими още 7 месеца за монтаж на покрива и инсталациите, и 6 месеца за довършителни дейности. Местните медии съобщават, че строителството върви по график.

По-голямата част от строителните материали се доставят от киргизстански производители, а по-голямата част от работната ръка също е местна.

Водеща роля в проектирането и техническото изпълнение обаче имат архитекти и инженери от Турция, включително специалисти с опит в изграждането на съоръжения за международни турнири.

Официални лица вече наричат новата арена символ на спортното възраждане на Киргизстан. Освен домакин на ключови спортни събития, съоръжението се очаква да изиграе роля и в развитието на туризма и икономиката в региона.