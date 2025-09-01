Преди няколко години веган месото, наричано още с думи като "растително", алтернативно", лаборатрно отглеждано" и дори "фалшиво", стана много популярна тема както в Европа, така и в Азия и Америка, особено в САЩ. Днес обаче, отвъд океана, фалшивото месо вече не е толкова популярно, съобщава Bloomberg.

Продажбите са намалели, парите на инвеститорите са се изчерпали, а стартиращите компании фалират. Вкусът и преработените съставки на растителните бургери и колбаси са отблъснали твърде много потребители.

Европа като спасителен пояс?

Има обаче един "спасителен остров" за индустрията, която иска да отблъсне купувачите от консумацията на животни и това е Европа. Днес Старият континент е най-големият пазар в света за алтернативни протеини и се очаква да расте за трета поредна година.

Търговците на дребно, включително големи вериги като Lidl, засилват стремежа си към по-екологични храни, като въвеждат все повече гами продукти на растителна основа.

Европейските потребители сякаш са по-осъзнати за екологичните последици и хуманното отношение към животните.

"Тенденцията е продължаваща и ще расте", казва Дирк Висерс, експерт по потребителската политика в Europanel.

Източник: iStock

Някои компании все още се разширяват. Само миналата седмица швейцарският стартъп Planted отпразнува откриването на нова фабрика в Южна Германия. Съоръжението ще удвои производствения капацитет на компанията, за да отговори на нарастващото търсене на веганските ѝ пържоли.

Базираната в Калифорния Impossible Foods нетърпеливо иска да навлезе на европейските пазари, докато очаква окончателни регулаторни одобрения за своята генетично модифицирана съставка, която гарантира, че едноименният ѝ бургер "кърви" като месо. Компанията е готова да пусне продуктите си още тази година, каза главният изпълнителен директор Питър Макгинес в интервю тази седмица.

На срещата на върха за устойчив бизнес на Bloomberg Макгинес говори лирично за лидерството и отвореността на Европа към екологичните проблеми - и ангажимента към добрата храна.

"Вие сте водещи, други изостават", заяви той пред представители на световните медии и хора от бранша в Лондон.

Impossible Foods иска да включи растителни бургери в европейските менюта тази година. От компанията се надяват да добавят своите алтернативни месни продукти, слагайки край на шестгодишното си търсене на навлизане на най-големия пазар за алтернативи на месото в света.

Впрочем, търговците на дребно във Великобритания вече са нетърпеливи да пуснат Impossible Burger в заведенията си, защото виждат, че интересът към тях расте.

Алтернативите на растителна основа остават едно от най-ефективните решения за климата, особено в САЩ и Европа, според екологичната организация с нестопанска цел Project Drawdown. Това е особено важно, като се има предвид, че някои от най-големите хранителни компании в света са постигнали малък напредък в ограничаването на метана от говедата, както писаха моите колеги в това препоръчително четиво миналата седмица.

Политиците изглежда признават необходимостта от промяна в диетите. Изненадващ коментар дойде наскоро от министъра на земеделието на Полша, една от ключовите страни производителки и потребителки на месо в Европейския съюз.

"Растителните продукти стават все по-популярни. Консумацията ни на месо е твърде висока, по-висока е от това, от което се нуждаят телата ни", коментира Чеслав Секерски пред репортери в Брюксел.

Според анализ на BloombergNEF, правителствата харчат почти 10 пъти повече за регенеративно земеделие всяка година, отколкото агрохранителни компании са инвестирали колективно до момента. Субсидиите, предлагани за регенеративно земеделие, възлизат на над 17,6 милиарда щатски долара годишно само в девет ключови земеделски икономики.