Звучи като шега, нали? Кюфтета и филе, направени от свинско и... микроводорасли. В него няма ГМО, няма пасищни продукти или такива от ферми, а само клетки, отгледани в биореактор. Докато част от света се чуди дали ще има апетит за "месото на бъдещето", Европа влага милиони в идеята то да стане по-евтино, по-масово и по-достъпно.

А Mewery, малка компания от Бърно, се оказва в центъра на тази амбиция.

Чешкият стартъп получи €2,9 милиона безвъзмездна помощ от ЕС, за да разшири производството на култивирано свинско месо и да стартира пилотни проекти с месопреработватели в Европа.

Средствата идват основно от програмата EIC Accelerator по "Хоризонт Европа" и ще бъдат вложени в увеличаване на производствения капацитет. Компанията вече е разработила технология за съвместно култивиране на свински клетки и микроводорасли.

Прототипите й включват кюфтета и филе, направени от 75% свински клетки и 25% микроводорасли - комбинация, която намалява разходите и увеличава хранителната стойност.

Източник: Mewery

В момента производството се извършва в средно голям биореактор, но с новото финансиране Mewery ще премине към по-големи обеми биомаса и тестове с индустриални партньори в ЕС.

Целта е да се достигне цена под €10 за килограм, което да направи иновативния продукт конкурентоспособен спрямо традиционното месо. Технологията позволява до 10 пъти по-висок добив от индустриалния стандарт и замяна на скъпи компоненти като фетален говежди серум със собствени алтернативи на базата на микроводорасли. Това редуцира зависимостта от външни доставчици и съкращава производствените разходи.

Секторът преминава през криза

Въпреки че отделни компании напредват, индустрията като цяло преминава през труден период. Финансирането за култивирано месо е спаднало с 75% през 2023 г. и с още 40% през 2024 г. Само през 2021 г. секторът привлече повече капитал, отколкото през последните три години взети заедно.

Причините са свързани с високите производствени разходи, липсата на мащабируеми решения, както и с неизпълнените обещания на ранните играчи, които не успяха да преминат от лабораторно към индустриално производство. Регулаторната несигурност, особено в ЕС, където одобрението на нови храни може да отнеме години, допълнително охлажда интереса на инвеститорите.

Дори големи имена като Mosa Meat и Gourmey се сблъскват с бавни процедури и все още нямат официално разрешение за продажба в Европа. В САЩ ситуацията също е сложна, след като няколко щата вече приеха забрани за лабораторно отгледано месо.

На този фон Mewery се откроява с уникален метод за съвместно култивиране и бизнес модел, основан на лицензиране на технологията.

Вместо да строи собствени заводи, компанията планира да предоставя технологията си на партньори, които вече имат производствени мощности, което може да съкрати времето и разходите за навлизане на пазара.

"Нашата технология и модел на лицензиране дават шанс за пробив в индустрията, която все още търси път към мащабно и рентабилно производство," казва основателят Роман Лауш.

Компанията вече мисли за регулаторни стъпки в ЕС и САЩ, с цел комерсиализация след 2027 г.