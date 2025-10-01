ТИТАН Златна Панега, част от международната Група, отчита ръст на приходите с 20%, достигайки до €79,8 милиона. Това стана ясно по време на станалото традиционно представяне на Интегрирания годишен доклад на компанията за 2024 година.

"Ръстът се дължи на два основни показателя. Първо имаме ръст в обема, количеството цимент, който продаваме, от порядъка на 10%. В продажбите на бетон ръстът е 14%", разкри Боян Антов, финансов и административен директор на ТИТАН Златна Панега.

Друго важно число е, високият ръст на капиталовите инвестиции - близо €9 милиона, което е второ поредно рекордно ниво след 2012 г. Това се превръща по-скоро в тенденция, отбеляза Антов. "За последните 3 години ние сме инвестирали €24 милиона в Титан България", разкри още той.

Като по-големи реализирани проекти финансовият директор посочи над 4 милиона евро сме инвестирали в рехабилитацията на пещи. Близо €7 милиона беше модернизацията на инсталацията за алтернативни горива.

Не на последно място е 5-мегаватовата соларна инсталация, която функционира от юни 2024 година. Разходът за нея възлиза на близо €4 милиона, но към момента тя вече покрива между 11% и 13% от енергийните нужди на завода. Именно това дава стимул на дружеството да планира в следващите години още до 15 MW мощности.

Източник: ТИТАН Златна Панега

Компанията е инвестирала и повече от €2 милиона евро в мобилна техника.

Данъците, които дружеството е внесло в държавата през 2024 година възлизат на €8,5 милиона. Важен аспект от дейността на компанията е подчертаното желание да работи с местни доставчици и контрактори, ако това е възможно, разкри още Антов. В рамките на годината към тях са изплатени близо €47 милиона, а повече от половината от тях са от околността.

Заводът има още едно постижение в рамките на годината. За 4 последователни месеца реализира рекордно високо ниво от 65% термично заместване на изкопаеми горива с алтернативни. По думите на директор завод Милена Станоев, целта през 2025-а е това достижение да покрие цялата година.

"С това доказваме, че сме отдадени на устойчивото развитие и сме готови да водим индустрията към по-зелено бъдеще. Заставаме отговорно зад лидерската си позиция и следваме посоката ни за намален въглероден отпечатък чрез реални действия", коментира Адамантиос Францис, генерален директор на ТИТАН Златна Панега.

Важен акцент в дейността на компанията и водеща причина за успеха е налагането на иновативни продукти. През 2024-та са пуснати на пазара 2 нискоемисионни продукта. А около 20% от продуктовото портфолио е класифицирано като зелен цимент, разкри Дияна Тодорова, търговски директор на ТИТАН Златна Панега.

През 2024 г. компанията продължава да работи по пътя към нулеви нетни емисии на Групата ТИТАН, ангажира се да предлага бетон с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и въвежда мерки за задържане на глобалното затопляне до 1,5°C в сравнение с прединдустриалните нива.

Източник: money.bg

"Компанията е най-предпочитаният работодател в региона", сподели Венцислава Кюлева, мениджър "Човешки ресурси" на ТИТАН Златна Панега и допълни, че целта е да стане "видима на национално ниво". Дружеството трайно насърчава баланса между половете и възможностите за кариерно израстване, подчерта още тя.

Представянето беше последвано от обиколка на кариерата за довив на суровини за производство на цимент - варовик и мергел, както и на завода.