Сивата икономика на Германия през 2025 година достигна най-високото си ниво от повече от десетилетие на фона на икономическите затруднения в страната, показва ново проучване, цитирано от ДПА.

Финансистът Фридрих Шнайдер от Университета в Линц и Института за приложни икономически изследвания в Тюбинген оценява размера на сивата икономика през миналата година на 510 милиарда евро (606 милиарда долара). През 2026 година се очаква тя да нарасне с 5,5% до 538 милиарда евро.

Основните причини за този ръст са ниският темп на развитие на германската икономика и нарастващата безработица.

"Това намалява доходите от декларирана заетост и създава стимул за недекларирани или нелегални дейности", обяснява изследването.

Само този фактор ще доведе до увеличение на сивата икономика с 9,5 милиарда евро в ценово коригирани показатели до 2026 година.

Повишаването на минималната работна заплата в началото на годината и по-високият праг на доходите за маргинална заетост (т.нар мини-работа за няколко часа седмично и заплащане до 556 евро на месец) също допринасят за разрастването на сивата икономика - с 2,4 милиарда евро в реално изражение, според проучването.

От друга страна, намаленият ДДС в хотелиерството и ресторантьорството намалява стимула за дейности извън данъчната система и изсветлява бизнесите в сектора.

Авторите дефинират сивата икономика като сумата от недекларирана работа и доходи от нелегални дейности, включително определени форми на хазарт и проституция.

Според изследването съотношението между сивата икономика и икономическата продукция на Германия през 2026 година е малко под средното за 20 големи индустриализирани страни. Въпреки това сивата икономика в Германия е нараснала с 2,4 процентни пункта от 2021 година насам - три пъти повече от средната стойност за всички анализирани държави (0,8 процентни пункта).

Експертите предупреждават, че продължаващият ръст на неформалния сектор представлява сериозно предизвикателство за германските власти, тъй като води до значителни загуби на данъчни приходи и застрашава социалната сигурност на работещите без официални договори.