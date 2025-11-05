Брутният вътрешен продукт на Германия стагнира, като междувременно най-големият автомобилен прозиводител на Европа - компанията Volkswagen, отчита колосални загуби, предават световните агенции. Всъщност, двете неща са взаимно свързани. Германската икономика и през третото тримесечие на годината стагнира, съобщи централната банка на страната, цитирана от Reuters.

"Благосъстоянието на Германия е под риск", обяви и германският министър на икономиката Катарина Райхе.

"Положението е драматично", коментира и Клеменс Фуст, президент на Института за икономически изследвания ifo.

Причините остават непроменени - трудното преструктуриране на индустрията, търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп и продължаващата криза в автомобилния сектор.

Сътоянието на VW като показател за германската икономика

Състоянието на VW е показателно за състоянието на автомобилната индустрия на страната - ключов за германската икономика отрасъл, коментират финансисти. За първи път от пандемията насам концернът отчете колосални загуби в размер на 1,300 млрд. евро за третото тримесечие на годината. Засега автомобилният гигант успява да избегне спиране на производството, но опасността все още не е отминала, смятат експерти от бранша, цитирани от германските медии.

Основната причина за проблемите на компанията е недостигът на чипове, които произвежда Nexperia. Компанията със седалище в Нидерландия всъщност е китайска собственост. Министър-председателят на провинция Долна Саксония, където се намира централата на VW, подчертава, че "без преодоляване на зависимостта от китайските полупроводници спасение за бранша няма да има".

"Няма сигурност в доставките. Не можем да планираме дългосрочно и Европа не бива да попада между чука и наковалнята в търговския конфликт между САЩ и Китай", заяви Олаф Лийс, министър-председател на Долна Саксония, който е и член на надзорния съвет на Volkswagen.

Малката западногерманска провинция Саар, която се намира на границата с Франция, е типичен пример за притесненията в автомобилната индустрия. Там са концентрирани някои от ключовите производители на резервни части.

"Икономиката в нашия регион много разчита на подизпълнителите на големите автомобилни концерни. Вече усещаме преките последствия от буксуването в икономиката", казва Патрик Зелцер, управител на компания, доставчик на части за автомобилното производство. Неговата фирма е един от големите работодатели в провинция Саар. От началото на годината там са закрити стотици работни места.

В края на ноември заводът на Ford в Саарлуи ще спре производството. Засега от VW избягват този лош сценарий, но тревогата сред служителите е голяма.

Затова профсъюзите настояват за субсидии от държавата и от ЕС, така че производството на електрически автомобили да се ускори, като същевременно се отложи забраната за производство на автомобили с двигатели с вътрешно горене.