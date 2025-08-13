Продажбите на германска бира през първата половина на 2025 г. са намалели с 6,3% в сравнение със същия период на миналата до около 3,9 милиарда литра, показват данните на Федералната статистическа служба Destatis.

Продажбите за шестмесечния период са паднали под нивото от 4 милиарда литра за първи път, откакто се изчислява този показател, тоест от 1993 г. насам, се отбелязва в документа. Показателят е за продажбите на пиво в страната и извън нея.

Продажбите на бира в самата Германия през първата половина на годината са намалели с 6,1% - до 3,2 милиарда литра. Износът като цяло е спаднал със 7,1%, до 711,2 милиона литра. По-конкретно, доставките за страните от ЕС са намалели с 5% - до 406,9 милиона литра, а до други страни - с 9,9%, до 299,6 милиона литра.

Освен това, служителите в германските пивоварни са получили през полугодието безплатно общо 4,7 милиона литра бира, се отбелязва в статистическата информация.

Посочените данни не включват безалкохолна бира и малцови напитки, както и бира, внесена за полугодието от страни извън ЕС.

При това, продажбите на бирени миксове (бира смесена с лимонада, плодови сокове и други безалкохолни добавки) са се увеличили за полугодието спрямо същия период на миналата година с 8%, до 220,8 милиона литра.