Германската индустрия окончателно се отказа от очакванията за възстановяване през 2026 г. Най-голямата бизнес организация в страната - Федерацията на германските индустрии (BDI) - отмени прогнозата си за растеж и вече очаква най-много застой, а при по-сериозен удар върху световната търговия дори нов спад на производството.

Промяната идва само 3 месеца след като BDI прогнозираше ръст от около 1%. Сега организацията посочва като причини слабия старт на годината, войната в Иран и риска от нови проблеми за корабоплаването и доставките.

"Индустриалното производство в Германия намалява всяка година от 2022 г. насам. За 2026 г. вече не очакваме възстановяване, а стагнация", заяви президентът на BDI Петер Лайбингер при откриването на индустриалното изложение Hannover Messe.

Според него германската индустрия може да стигне до пета поредна година на спад, ако конфликтът в Близкия изток доведе до по-дълги прекъсвания на търговските маршрути и до нов скок в цените на енергията.

В момента предприятията в Германия използват малко над 78% от производствения си капацитет - ниво, което остава далеч под нормалното за силна индустриална икономика. Това означава, че компаниите разполагат със свободни мощности, но не виждат достатъчно търсене и сигурност, за да инвестират и да разширяват производството.

От BDI обаче смятат, че геополитиката само изостря проблем, който вече съществува. Според Лайбингер истинската причина за кризата е, че Германия постепенно губи конкурентоспособност. "Причината е в нас", каза той. "Германия като място за правене на бизнес вече не е конкурентоспособна."

По думите му германските компании са притиснати от високи цени на енергията, скъпи данъци, тежка бюрокрация и нарастващи разходи за труд. Това прави производството в Германия все по-неизгодно спрямо други индустриални държави.

Затова BDI настоява правителството в Берлин да приеме до средата на годината пакет от реформи, включващ по-ниски данъци, по-бързи разрешителни режими, по-евтина енергия и стимули за инвестиции.

Предупреждението идва в момент, когато германската икономика и без това е под натиск след две поредни години на слаб растеж, а индустрията - традиционният двигател на страната - продължава да губи позиции.