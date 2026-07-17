Преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 2,28 милиарда евро за първите пет месеца на годината, показва предварителен анализ на Българската народна банка (БНБ), цитиран от БТА.

Сумата представлява ръст от над четири пъти в сравнение със същия период на предходната година. Привлечените чужди капитали тогава са били в размер на 535,3 милиона евро. Нетният поток на преките вложения е по-голям с 1,74 млрд. евро.

Силният инвестиционен тласък до края на май се равнява на 1,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната за годината.

Все пак, ако се вгледаме конкретно в месец май тази година, нетният поток на преките инвестиции в страната бележи лек спад. Той достига 254 млн. евро спрямо 258,9 млн. евро през същия месец на миналата година, показват още данните на централната банка.

Положителен дялов капитал

Сериозно подобрение се наблюдава и при дяловия капитал, който излиза от "червената зона". За първите пет месеца на годината той вече е положителен и достига 227 млн. евро, докато за същия период на предходната година той беше на минус с 54,4 млн. евро.

Това на практика означава увеличение от цели 281,4 млн. евро при вноските на чужденци в капитала на нашенски дружества и покупките на имоти у нас.

Говорейки за имоти, макар и нетният поток от инвестиции на чужденци в този сектор да остава отрицателен в размер на 2,4 млн. евро за първите пет месеца на годината, той показва сериозно свиване на отлива.

За сравнение, през същия период на предходната година от пазара на недвижими имоти у нас бяха изтеглени значително повече капитали. Тогава отрицателният поток достигна 16,6 млн. евро, според БНБ.

Печалбите остават у нас

Основният двигател за рекордния ръст на чуждите капитали остава реинвестирането на печалби от страна на чуждестранните компании у нас.

По предварителни данни те достигат почти 1,5 млрд. евро, бележейки ръст спрямо отчетените за същия период на предходната година около 1,2 млрд. евро.

Обрат се наблюдава и при дълговите инструменти, където за първите пет месеца на годината се отчита сериозен нетен приток от 561,4 млн. евро.

Преди година в същия период финансовите, облигационните и търговските кредити между нашенските компании и техните чуждестранни собственици имаше масивен отлив в размер на 529,4 млн. евро.