Преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 2,28 милиарда евро за първите пет месеца на годината, показва предварителен анализ на Българската народна банка (БНБ), цитиран от БТА.
Сумата представлява ръст от над четири пъти в сравнение със същия период на предходната година. Привлечените чужди капитали тогава са били в размер на 535,3 милиона евро. Нетният поток на преките вложения е по-голям с 1,74 млрд. евро.
Силният инвестиционен тласък до края на май се равнява на 1,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната за годината.
Все пак, ако се вгледаме конкретно в месец май тази година, нетният поток на преките инвестиции в страната бележи лек спад. Той достига 254 млн. евро спрямо 258,9 млн. евро през същия месец на миналата година, показват още данните на централната банка.
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Положителен дялов капитал
Сериозно подобрение се наблюдава и при дяловия капитал, който излиза от "червената зона". За първите пет месеца на годината той вече е положителен и достига 227 млн. евро, докато за същия период на предходната година той беше на минус с 54,4 млн. евро.
Това на практика означава увеличение от цели 281,4 млн. евро при вноските на чужденци в капитала на нашенски дружества и покупките на имоти у нас.
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Говорейки за имоти, макар и нетният поток от инвестиции на чужденци в този сектор да остава отрицателен в размер на 2,4 млн. евро за първите пет месеца на годината, той показва сериозно свиване на отлива.
За сравнение, през същия период на предходната година от пазара на недвижими имоти у нас бяха изтеглени значително повече капитали. Тогава отрицателният поток достигна 16,6 млн. евро, според БНБ.
Печалбите остават у нас
Основният двигател за рекордния ръст на чуждите капитали остава реинвестирането на печалби от страна на чуждестранните компании у нас.
По предварителни данни те достигат почти 1,5 млрд. евро, бележейки ръст спрямо отчетените за същия период на предходната година около 1,2 млрд. евро.
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Обрат се наблюдава и при дълговите инструменти, където за първите пет месеца на годината се отчита сериозен нетен приток от 561,4 млн. евро.
Преди година в същия период финансовите, облигационните и търговските кредити между нашенските компании и техните чуждестранни собственици имаше масивен отлив в размер на 529,4 млн. евро.