За поредна година България е най-предпочитаната чуждестранна дестинация за гръцките туристи, съобщава порталът TravelNews.

През 2025 г. гражданите на южната ни съседка са осъществили 957 000 пътувания до нашата страна, като това е безапелационно първо място - втора е Италия с 689 000 пътувания, като следват Германия (607 000) и Турция (564 000).

Важно е да се подчертае, че тази преднина е на фона на 3% спад на пътуванията до България през миналата година в сравнение с 2024-а.

На този фон Гърция бележи рекорд при привлечените туристи и приходите от тях, които съставляват 85% от тези на целия сектор, който е отговорен за цели 13% от БВП.

Това насочва инвестициите към луксозни хотели, бутикови комплекси, ваканционни имоти и краткосрочни наеми и в крайна сметка води до високи цени за местните, отбелязва TravelNews.

При продължаваща тенденция на поскъпване, довела в момента до средна цена от около 180 евро на нощувка и 8-9% поскъпнали ресторанти на годишна база, още преди две години 46% от гърците не можеха да си позволят едноседмична почивка извън дома - по-лош показател от България и почти двойно по-зле от средното за ЕС.

За тези, които все пак могат да мислят за ваканция, вариантът "чужбина" очевидно е опция. През миналата година пътуванията са били 7,2 милиона - с 8% повече от 2024-а.

Близостта на България и относително лесното достигане до София, Пловдив и зимните курорти със сигурност помага да сме доста нагоре в списъка с вариантите. Доколко обаче ефектът от инфлацията през последните месеци ще охлади ентусиазма на гърците да почиват у нас тепърва ще видим.