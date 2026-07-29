Близо 1 милион пътувания на българи в чужбина за един месец отчита Националният статистически институт (НСИ) за юни. Данните показват сериозен двуцифрен ръст при ваканционните пътувания, докато служебните пътувания и гостуванията запазват стабилни нива.

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2026 г. са 986.8 хил., или с 4,6% повече от юни 2025 година, съобщават от НСИ. Търсенето на чуждестранни дестинации сред българските туристи продължава да изпреварва нивата от миналата година.

На почивка в чужбина

Най-сериозен скок бележат ваканционните пътувания. Те са с 11,3% повече спрямо същия период на миналата година. На този фон служебните командировки нарастват с 1,8%, а пътуванията по други лични причини намаляват с 1,4%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към:

Турция - 249,7 хил., Гърция - 223,7 хил., Румъния - 94,8 хил., Германия - 67,6 хил., Сърбия - 62,4 хил., Италия - 37,8 хил., Северна Македония - 33,9 хил., Австрия - 31,5 хил., Испания - 26,5 хил.

От общия брой пътувания тези с цел почивка и екскурзия са близо половината - или около 46%, следвани от пътуванията с други цели - ок. 39% и със служебна цел - 15,5%.

Кой избира България?

Паралелно с това входящият туризъм у нас запазва нивата си от миналата година с минимално отклонение. През юни 2026 г. чуждестранните посетители в България са били над 1,42 милиона, което представлява спад от 0,2% спрямо юни 2025 г.

Почти 60% от чуждестранните гости у нас идват от страните от Европейския съюз - около 813 хил. посещения. Очаквано, най-голям дял сред тях заемат румънците, които формират над 30% от целия ЕС поток.

Сред останалите държави най-голям брой посетители в България са дошли от Германия (122,2 хил.) и Гърция (110 хил.), следвани плътно от Украйна със 109,2 хиляди. Значителен дял формират и туристите от Полша (104,5 хил.) и Сърбия (82,1 хил.).

Потокът от страни извън ЕС формира 36,9% от посещенията у нас - 525,6 хил. Основният двигател в тази група е Турция, която отчита 242,2 хиляди посещения. Това е почти 46% от целия входящ поток от държавите извън Евросъюза.

Повече от половината от чуждестранните гости у нас през юни са дошли с цел почивка и екскурзия - 52,3%. Пътуванията по други причини формират около 40% от общия поток, докато служебните командировки представляват 8%.