От 15 април 2026 г. Microsoft прекратява безплатния достъп до Copilot Chat в Word, Excel, PowerPoint и OneNote за своите най-големи корпоративни клиенти - организации с над 2000 потребители. За да запазят AI функциите, вградени директно в Office приложенията, тези компании ще трябва да закупят платен лиценз Microsoft 365 Copilot, пише Computerworld.

Решението е рязък обрат спрямо стратегията на компанията от само преди година. В средата на 2025 г. Microsoft пусна Copilot Chat безплатно в Office приложенията за корпоративни абонати, позиционирайки го като примамлив вход към света на корпоративния AI.

Сега тази вратичка се затваря за нелицензираните потребители в големите организации, които ще бъдат пренасочени към самостоятелното приложение Microsoft 365 Copilot за базов AI чат.

Изключения засега съществуват: Copilot функциите в Outlook остават достъпни за всички независимо от лицензния статус, а по-малките организации под 2000 потребители не са засегнати. Microsoft въвежда и нови вътрешни етикети, разграничаващи нивата на достъп - "Copilot Chat (Basic)" за нелицензираните и "M365 Copilot (Premium)" за платените абонати.

Зад промяната стои неудобна реалност: едва около 3,3% от приблизително 450-те милиона корпоративни потребители на Microsoft 365 плащат за пълния Copilot пакет от 30 долара на потребител месечно. Въпреки отчетения ръст от 160% на годишна база и 15 милиона платени места, конверсията остава пренебрежително малка спрямо огромната инсталирана база.

Анализаторите не крият скептицизма си, определяйки обрата като "озадачаващо връщане назад". Основният риск е подкопаването на доверието сред крупните клиенти, за които стабилните лицензионни условия са критично важни.

Компании, въвели Copilot Chat в целия си екип, сега се изправят пред внезапна промяна на правилата - точно онова, което може да ги тласне към алтернативни AI асистенти на OpenAI, Anthropic и Google, агресивно таргетиращи корпоративния сегмент.

За IT отделите в засегнатите организации натискът е непосредствен. Microsoft ще премахне автоматично нелицензирания Copilot панел от десктоп приложенията - без да изисква действия от администраторите. Но объркването сред служителите, свикнали с вградения AI, е почти неизбежно и заплашва допълнително да забави и без това бавното корпоративно внедряване на технологията.