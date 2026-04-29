Летище Бургас е готово да посрещне туристите през летния сезон след ремонт на пистата на стойност близо 50 милиона евро, съобщи БТА. Дейностите по обекта започнаха през ноември 2025 година и завършиха по план преди началото на месец май и откриването на туристическия сезон.

Според концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" основната инвестиция обхваща подновяването нa нacтилĸaтa и oĸoлнитe плoщи, както и дpeнaж, инсталиране на нoвa ocвeтитeлнa cиcтeмa и обновяване на плoщитe нa пepoнa.

Планираната рехабилитация е била необходима, тъй като част от съоръженията не са ремонтирани повече от 40 години.

Първият самолет, който кацна на обновената писта, е на "България Еър", а първите туристи се очакват на 1 май. Сред новите маршрути този сезон са полетите на Ryanair до Рим и на Volotea до Лил. Предстои и обявяването на нови целогодишни маршрути.

Въпреки конфликта в Иран, директорът на летището Васил Атанасов очаква ръст от около 5% спрямо предходната година, предаде агенцията. Въпреки това, резервациите от израелския пазар са с около 35% по-малко в сравнение с миналата година. Прогнозирано увеличение обаче има за пазарите Полша и Великобритания.

По отношение на опасенията за недостиг на гориво директорът заяви, че ситуацията се следи и при необходимост летището ще комуникира с авиокомпаниите.