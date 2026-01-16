През 2025-а летищата в Бургас и Варна отчетоха ръст на пътническия трафик от 11% спрямо предходната година, с общо 3,7 млн. обслужени пътници и над 27 хил. самолетодвижения. Полетите се изпълняваха от 64 авиокомпании до повече от 90 дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка.

Летище Бургас

Летището обслужи 1,8 млн. пътници. Първият милион за годината беше достигнат през юли. През 2025 г. се изпълняваха полети на 51 авиокомпании до 67 дестинации. Най-много пътници са пристигнали от Полша (409 хил.), Великобритания (395 хил.), Чехия (222 хил.), Германия (213 хил.) и Израел (99 хил.), а най-популярните дестинации са Лондон, Прага, Катовице, Тел Авив и Варшава.

Общият брой самолетодвижения е 13 274, от които 7 117 редовни и 4 143 чартърни.

От 30 октомври летището е временно затворено за пълна рехабилитация на пистата на стойност над €50 милиона. Най-натоварените месеци бяха юли и август, като рекордният ден беше 29 юли с 23 680 пътници. През годината са превозени 731 тона карго и поща.

Летище Варна

Летището във Варна също обслужи 1,8 млн. пътници, като първият милион е достигнат на 5 август. През годината летището изпълнява полети на 40 авиокомпании до 61 дестинации. Най-много пътници са пристигнали от Германия (596 хил.), България (225 хил.), Великобритания (151 хил.), Австрия (145 хил.) и Полша (142 хил.), а водещите дестинации са София, Лондон, Виена, Истанбул и Франкфурт.

Миналата година бяха добавени нови маршрути до Абу Даби и Линц, а 6 нови авиокомпании започнаха полети от и до Варна. Общият брой самолетодвижения е 14 159, от които 10 674 редовни и 1 887 чартърни.

Най-натоварените месеци бяха юли и август, а рекордният ден е 12 август с 16 252 пътници. През годината летището е обработило 195 тона карго.