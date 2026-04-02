Пентагонът подписа седемгодишно рамково споразумение с Boeing и Lockheed Martin за утрояване на производствения капацитет на самонасочващи глави за ракетата-прехващач PAC-3 Missile Segment Enhancement. Новината изстреля акциите на Boeing с 4,4% в сряда, при скок от 5,2% в предишния ден, съобщават световните агенции.
PAC-3 MSE е компонент на системата Patriot и е предназначена да прехваща и унищожава хиперзвукови ракети, балистични и крилати ракети, както и вражески самолети. Boeing произвежда самонасочващите се глави, а Lockheed Martin има основна роля в работата по самия прехващач.
Lockheed Martin ще утрои капацитета си за производство на ракети Patriot
Освен за САЩ, тези ракети се доставят на 16 други държави
Именно тези глави се оказаха ограничаващ фактор производствената верига — без тях дори наличните мощности на Lockheed Martin не могат да бъдат оползотворени пълноценно.
Сделката е част от инициативата Arsenal of Freedom на администрацията на Тръмп за укрепване на отбранително-промишлената база. По условията на рамковото споразумение трите страни ще стартират увеличаване на производството и ще преговарят за окончателен многогодишен договор до края на годината.
Boeing вече е инвестирала над 200 милиона долара от 2024 г. насам в разширяване на мощностите си в Хънтсвил, щата Алабама. През 2025 г. доставките на самонасочващи се глави са нараснали с над 30%.
Споразумението с Boeing следва рамков договор, подписан с Lockheed Martin през януари, по който годишният производствен капацитет на PAC-3 MSE трябва да нарасне от около 600 на 2000 прехващача. Lockheed Martin е доставила 620 единици през 2025 г. — с над 20% повече спрямо предходната година.
От началото на годината Пентагонът е сключил повече от половин дузина подобни многогодишни рамкови споразумения — с Lockheed Martin за разширяване на производството на THAAD, с RTX за крилатата ракета Tomahawk и за ракетата въздух-въздух AMRAAM. Към момента нито едно от тях не е преминало в окончателен договор.
Въпреки широката известност като производител на граждански самолети като 737 MAX и 787 Dreamliner, отбраната формира съществена част от приходите на Boeing. За 2025 г. сегментът "Отбрана, космос и сигурност" е генерирал 27,23 милиарда долара — 30,4% от общите приходи на компанията от 89,46 милиарда долара.
Акциите на Boeing губят 4,4% от началото на 2026 г., но са нараснали с 23,5% за последните 12 месеца — резултат, значително по-добър от Dow Jones Industrial Average, който за същия период е отбелязал ръст от 10,9%.