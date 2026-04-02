Пентагонът подписа седемгодишно рамково споразумение с Boeing и Lockheed Martin за утрояване на производствения капацитет на самонасочващи глави за ракетата-прехващач PAC-3 Missile Segment Enhancement. Новината изстреля акциите на Boeing с 4,4% в сряда, при скок от 5,2% в предишния ден, съобщават световните агенции.

PAC-3 MSE е компонент на системата Patriot и е предназначена да прехваща и унищожава хиперзвукови ракети, балистични и крилати ракети, както и вражески самолети. Boeing произвежда самонасочващите се глави, а Lockheed Martin има основна роля в работата по самия прехващач.

Именно тези глави се оказаха ограничаващ фактор производствената верига — без тях дори наличните мощности на Lockheed Martin не могат да бъдат оползотворени пълноценно.

Сделката е част от инициативата Arsenal of Freedom на администрацията на Тръмп за укрепване на отбранително-промишлената база. По условията на рамковото споразумение трите страни ще стартират увеличаване на производството и ще преговарят за окончателен многогодишен договор до края на годината.

Boeing вече е инвестирала над 200 милиона долара от 2024 г. насам в разширяване на мощностите си в Хънтсвил, щата Алабама. През 2025 г. доставките на самонасочващи се глави са нараснали с над 30%.

Споразумението с Boeing следва рамков договор, подписан с Lockheed Martin през януари, по който годишният производствен капацитет на PAC-3 MSE трябва да нарасне от около 600 на 2000 прехващача. Lockheed Martin е доставила 620 единици през 2025 г. — с над 20% повече спрямо предходната година.

От началото на годината Пентагонът е сключил повече от половин дузина подобни многогодишни рамкови споразумения — с Lockheed Martin за разширяване на производството на THAAD, с RTX за крилатата ракета Tomahawk и за ракетата въздух-въздух AMRAAM. Към момента нито едно от тях не е преминало в окончателен договор.

Въпреки широката известност като производител на граждански самолети като 737 MAX и 787 Dreamliner, отбраната формира съществена част от приходите на Boeing. За 2025 г. сегментът "Отбрана, космос и сигурност" е генерирал 27,23 милиарда долара — 30,4% от общите приходи на компанията от 89,46 милиарда долара.

Акциите на Boeing губят 4,4% от началото на 2026 г., но са нараснали с 23,5% за последните 12 месеца — резултат, значително по-добър от Dow Jones Industrial Average, който за същия период е отбелязал ръст от 10,9%.