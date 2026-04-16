Министерството на отбраната на Великобритания подписа договор с американската компания Boeing за техническо обслужване и поддръжка на военните хеликоптери Apache и Chinook, които са на въоръжение в британската армия и Кралските военновъздушни сили.
Това беше обявено от Люк Полард, министър на бойната готовност и отбранителната промишленост, по време на посещението му във военновъздушна база в Хампшир, съобщи The UK Defence Journal.
Общата стойност на договора сключен за срок от 3 години се оценява на 879 милиона британски лири (1 милиард долара).
Дейностите по договора ще се изпълняват от Boeing Defence UK, британското дъщерно дружество на компанията Boeing.
Според условията на споразумението, Boeing Defence UK ще се занимава с техническото обслужване на хеликоптерите, логистична поддръжка и обучение на екипажите на хеликоптерите.