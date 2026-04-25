Когато се говори за индустриализация в Африка, едно име неизбежно доминира. Това на Алико Данготе. Най-богатият човек на континента от години не просто инвестира в отделни сектори, а систематично изгражда индустриална империя, която започва да прилича повече на национална икономика, отколкото на частен бизнес.

Последният ход на групата му е показателен за тази амбиция: навлизане в производството на химикали за перилни и почистващи препарати - пазар, който се оценява на около $11,5 милиарда до края на десетилетието.

От рафинерия до химически комплекс

В основата на новата стратегия стои Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals - гигантският индустриален комплекс край Лагос с капацитет от 650 000 барела петрол дневно. Това е най-голямата рафинерия в Африка и един от най-мащабните проекти от този тип в света.

Сега към него се добавя нов слой - химическо производство. Компанията ще започне да произвежда 400 000 тона годишно линеен алкилбензен (LAB), основна суровина за перилни препарати. Проектът се реализира с технологична подкрепа от Honeywell International, а целта е ясна: заместване на вноса в един от най-основните потребителски сегменти в страната.

На практика това означава, че Нигерия - икономика, която дълго време разчита на внос дори за базови индустриални химикали - започва да изгражда вътрешно производство в стратегически сектор.

Защо перилни препарати?

На пръв поглед секторът изглежда далеч от петрола. В действителност обаче връзката е директна. LAB е производна на нефтохимическата индустрия и се използва в почти всички масови почистващи продукти.

Именно тук се крие и логиката на Dangote: да се премине от продажба на суров петрол към производство на продукти с много по-висока добавена стойност, които влизат директно в ежедневното потребление.

Паралелно с това групата развива и втори ключов проект - производство на 750 000 тона пропилен годишно. Това е базова суровина за пластмаси, опаковки и редица индустриални и потребителски продукти. Комбинацията от LAB и пропилен практически поставя основите на пълноценен нефтохимически клъстер, който надхвърля класическата роля на рафинерията.

Новите проекти не са изолирани решения, а част от по-дългосрочна стратегия. Още с изграждането на рафинерията идеята е тя да не бъде просто износител на горива, а ядро на индустриална екосистема.

В последните години Dangote Group ускорява тази трансформация:

планира увеличаване на капацитета на рафинерията до 1,4 млн. барела дневно;

развива торов бизнес, който вече е сред най-големите в Африка;

инвестира в инфраструктура, включително пристанищни проекти;

разширява производството на цимент в множество африкански държави.

От частен бизнес към икономически модел

Мащабът на инвестициите - включително планирани $40 милиарда в следващите 5 години - поставя въпроса дали Dangote Group все още трябва да се разглежда просто като компания. В Нигерия групата вече играе роля, която традиционно се асоциира с държавни индустриални стратегии: заместване на вноса, развитие на тежка индустрия и изграждане на местни производствени вериги.

Новият химически бизнес е поредната стъпка в тази посока - от икономика, базирана на износ на суровини, към затворен индустриален цикъл, в който същият петрол се превръща първо в горива, после в химикали, а накрая в потребителски продукти.

И ако тази стратегия бъде реализирана докрай, Dangote няма просто да е най-богатият човек в Африка. Той ще бъде архитект на една паралелна индустриална система в рамките на цял континент.