Южна Африка е най-индустриализираната икономика на африканския континент — държавата, която добива голяма част от световното злато и платина, и чието финансово здраве влияе пряко върху десетки по-малки африкански икономики. Кой я управлява има значение далеч извън нейните граници.

В момента на власт е Африканският национален конгрес — партията на Нелсън Мандела, която доведе страната до края на апартейда през 1994 г. и оттогава не е губила властта. Но доминацията ѝ се топи видимо: от 70% на изборите през 2004 г. партията падна под мнозинство на миналогодишния вот и сега управлява само благодарение на нестабилна коалиция от десет партии.

Именно в този контекст все по-настойчиво се появява името на Патрис Мотсепе.

Мотсепе е един от най-богатите хора в Африка — състоянието му се оценява на около 3 милиарда долара, пише Semafor. Парите са натрупани в добива на полезни изкопаеми и финансовия сектор чрез компаниите African Rainbow Minerals и African Rainbow Capital.

Широката публика го познава преди всичко като собственик на "Мамелоди Съндаунс" — най-титулуваният футболен клуб в страната, нещо като южноафриканския еквивалент на "Реал Мадрид" по популярност и ресурси. Там като треньор работеше и Христо Стоичков (и с негова помощ цяла България научи името на пиара на отбора).

Освен това Мотсепе е президент на Африканската футболна конфедерация, което му осигурява мрежа от контакти и влияние в мащаб, далеч надхвърлящ границите на Южна Африка.

Кандидатурата му за лидер на АНК не е обявена официално, но се носи в политическите кулоари с нарастваща сила. Проучване от март показва, че той има 33% одобрение сред общото население — срещу 22% за генералния секретар на партията Фикиле Мбалула и едва 11% за вицепрезидента Пол Машатиле. Сред привържениците на АНК подкрепата за Мотсепе скача до 47%.

Цифрите са красноречиви, но не разказват цялата история.

Финансовата мощ може да купи логистика, да поддържа мрежи, да финансира предизборни кампании в огромна страна с 60 милиона души. Но управлението на политическа партия не е управление на корпорация. АНК е организация с дълбоки исторически корени, конкуриращи се идеологии и заплетени провинциални лоялности.

Парите могат да наклонят везните — не могат да заменят политическата легитимност, подчертава изданието.

Въпросът, който Южна Африка си задава тихо, е дали Мотсепе е човекът, способен да спре залеза на партията, изградила съвременната й държавност. Отговорът ще определи посоката на най-мощната икономика на континента.