Биткойн се срина под отметката от 73 000 долара във вторник, достигайки най-ниската си цена от близо 16 месеца. Най-старата криптовалута в света падна до 72 884,38 долара, спадайки с повече от 6% за деня.

Това е най-ниското ѝ ниво от 6 ноември 2024 г., когато се търгуваше на 68 898 долара. За недосетливите - на тази дата стана окончателно ясно, че Доналд Тръмп отново ще е президент на САЩ. Иначе казано, целият ръст, натрупан от неговите обещания, назначения и действия в сферата на крипторегулациите, отиде в кофата.

Това е най-дългата серия от спадове за криптовалутата от 2018 г. насам, като стойността ѝ е паднала с 37% в сравнение с пика миналата година.

Само от началото на 2026-а Биткойн е поевтинял с 16%, тъй като инвеститорите продължават да се отдалечават от рисковите активи на фона на нарастващи геополитически притеснения и забавяне на публикуването на ключови американски икономически данни поради частично затваряне на правителството.

Strategy, която създаде своя Биткойн съкровищница, също регистрира спад от 9% след поредния срив на дигиталния актив.

В този критичен момент Майкъл Бъри - инвеститорът, прочул се с предричането на ипотечната криза от 2008 г. и филма "Големият залог", предупреждава за нов по вид финансов катаклизъм: такъв, който би могъл да се случи, ако Биткойн не прекрати свободното си падане.

В публикация в Substack той посочи задълбочаващия се мечи пазар на криптовалутата и заяви, че вярва в сериозни последици, ако цената продължи да пада.

Бъри смята, че пазарите вече изпитват последици от срива на Биткойн. Бившият мениджър на фондове вярва, че потъването на цените на златото и среброто миналата седмица отчасти е предизвикано от спада на Биткойн. Според него двата типа активи са свързани, тъй като фючърсните договори за метали не са обезпечени от самия физически актив, подобно на това как криптовалутата е токенизирана.

"Отвратителни сценарии вече са станали достижими", заяви Бъри, очертавайки три конкретни последици, които смята за възможни, ако Биткойн продължи свободното си падане.

Първият сценарий предвижда огромни загуби за Strategy и други институции, притежаващи крипто. Ако Биткойн падне под 70 000 долара, финансовата индустрия може да понесе тежки загуби, спекулира Бъри.

Strategy на също толкова легендарния Майкъл Сейлър вероятно ще регистрира над 4 милиарда долара загуби и ще намери "капиталовите пазари практически затворени" за себе си. Иначе казано, според Бъри набирането на средства от инвеститори може да се окаже невъзможно.

Други институции вероятно ще понесат 15-20% загуба от Биткойн активите си, което ще накара отговорните за управлението на риска да "станат по-агресивни".

Вторият сценарий е още по-тревожен - екзистенциална криза за Strategy при спадане до 60 000 долара.

Компанията напоследък е гледана все по-строго от криптоинвеститорите на фона на спада на цената. Въртят се и слухове за продажба на част от Биткойн активите ѝ. Миналата година изпълнителният директор на Strategy намекна, че фирмата би могла да продаде част от биткойн активите си като "последна мярка", ако mNAV - показателят на акционерната цена на компанията спрямо Биткойн активите ѝ - падне под ниво от 1.

Понастоящем mNAV на компанията е 1.1. Ако Strategy - най-големият корпоративен притежател на Биткойн в света, тръгне да продава, пазарният трус е гарантиран.

Даже и това обаче ще е нещо дребно на фона на катастрофата при Биткойн за 50 000 долара - третият сценарий. Занимаващите се с добив на крипто вероятно ще фалират и ще продадат резервите си, смята Бъри. Металите също вероятно ще са на паническа разпродажба.

"Токенизираните фючърси на метали биха се сринали в черна дупка без купувач. Физическите метали може да се откъснат от тенденцията поради търсене на безопасно убежище", добави той.

Бъри, който изчезна от социалните медии преди да се върне онлайн миналата година, е известен като гласен критик на Биткойн и други криптовалути. Преди това той заяви, че Биткойн "не струва нищо" и представлява "лалето на нашето време", сравнявайки цената на актива с балона в цените на лалетата през XVII век. Факт е обаче, че този човек има нюх за кризите...