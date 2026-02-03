Малко от системите около нас са толкова сложни, колкото тези на телекомуникационните компании. Хиляди километри мрежа, базови станции, сървъри, устройства и управляващи ги алгоритми правят възможно всяко наше "Ало". Обикновено работи толкова добре, че даже не си даваме сметка за всичките усилия.

Нещо повече - за мнозина телекомът е нещо толкова стабилно, че чак е скучно. Не и за Сами Фетиани. Той и колегите му отговарят за програмния код, който дигитализира и оптимизира процесите в CETIN България.

"Никога не е едно и също. За мен е като да си дете в магазин за сладко - винаги може да ти хареса нещо", обяснява той. Рядко някой Business Applications DevOps Expert ще ви опише работата си така. Особено в сфера, която е (незаслужено, както ще прочетете по-надолу) определяна като безинтересна.

Мащабни проекти правят CETIN България водещ регионален телеком играч

Интернет достъпът вече е важен колкото електричеството, категоричен е Богдан Богданов, директор "Финансирани инфраструктурни проекти" в компанията

Да намериш себе си след сблъсък с реалността

Сами Фетиани е част от екипа на CETIN от 4 години - започва в компанията след университета. За него това е колкото кариерен, толкова и житейски обрат. През 2018 г. завършва училище с големи мечти за бърз прогрес в технологичната сфера у нас - но бързо среща действителността, която определено го разколебава.

"Оказва се, че сферата е пренаселена и аз и моите приятели не сме единствените, които искат кариера в програмирането. Университетът ни показва повечето неща, но няма нищо общо с реалността. Чувствах се изгубен, защото си мислех, че развитие в България няма. Бях готов да замина за чужбина и да търся работа свързана с IT там", признава той.

Окуражен от семейството си, той все пак кандидатства за работа в CETIN България и започва като OSS инженер. Както той, така и позицията му, а и цялата компания са се променили през тези 4 години. Днес има отговорностите на експерт и е част от Business Support Systems екипа, който разработва вътрешни системи и приложения, като в личното му портфолио влизат и някои ключови за компанията разработки.

"Най-общо казано, занимавам се с разработка на приложения, автоматизиране на процеси, поддържане и създаване на мониторинг системи", обяснява Сами.

По думите му работата е интересна, защото заради специфичния профил на CETIN съчетава в себе си както класически IT казуси, така и спецификата на телекомуникациите - комбинация, която не можеш да намериш другаде.

Инж. Керанова от телеком отряда за бързо реагиране на CETIN

Телекомуникациите не спират да се развиват, а даже и след навлизането на AI винаги ще има нужда от човешка ръка

Тук има и важен контекст: "Вижда се как повечето телекоми се модернизират. Вече не сме само хората, които се занимаваме с оптични кабели, базови станции и осигуряване на интернет - започваме да се развиваме все повече и повече".

Nerd - това звучи гордо

Определя екипа си като "доста интересен", защото обединява хора с различни гледни точки: "Сближава ни това, че сме така наречените nerd-ове за някои хора. Сближаваме се покрай филми, игри и други неща. Например, нашият отдел много се забавлява с Хари Потър".

Означава ли обаче, че вътрешните системи на CETIN България работят на магия? "О, не!", бърза да отговори с усмивка Сами и допълва: "Цялата инфраструктура си работи като добре смазана машина... докато не се появи някой като нас, защото ние сме хората, които чупим с идеята да създаваме".

Всъщност, Nerd е вероятно най-използваната у нас дума, която няма адекватен превод на български език. С нея описваме например своите изключително интелигентни приятели, които имат понякога странни и винаги интелектуално предизвикателни хобита. Доста често страшното и неразбираемо за нас в сферата на технологиите за тях е забавно - с всички рискове да "счупят" нещо и след това да се наложи бързо да го поправят и попътно да го подобрят.

Именно преодоляването на страха от това да опиташ нещо различно е сред най-важните неща за Business Support Systems екипа. По думите на Сами е изключително важно да се разбере, че "работната среда е продължаване на живота ти, а не край на живота".

"Винаги сме се стремели когато дойде някой нов човек, да му покажем, че той всъщност принадлежи към нас и че не трябва да гледа със страх на тези 6 месеца (изпитателен срок). Не. При нас идеята е ти да ни покажеш, че си много мотивиран, да ни покажеш, ако имаш свои идеи", обяснява той.

На всяка стъпка новите членове на екипа могат да разчитат на подкрепа, за да се развият и ориентират в посоката, в която биха били най-добри.

Бъдещето е в автоматизациите. И в хората

Дигитализацията на всеки бизнес е различна история. Какво представлява тя в една изначално технологична компания като CETIN България? "Дигитализацията при нас е намаляване във възможно най-голяма степен човешката намеса - автоматизациите могат да ни отведат много по-далеч, отколкото мнозина си мислят", откровен е Сами Фетиани.

Последното обаче върви в комплект със свои проблеми - понякога хората се чувстват застрашени и смятат, че даден нов инструмент ще им отнеме работата.

"Автоматизацията е с цел да ти помогна и да улесня работата ти, не е с цел ти да станеш ненужен. Това е машина - тя винаги може да се обърка и без твоите технологични знания и професионален опит тя не може да продължи да се движи напред", обяснява инженерът.

Бъдещето на телекомуникациите вече е в ръцете на смартфон поколението

Професионалният път на инженера от CETIN Димитър Стоилов

За него AI е инструмент, който дава допълнителни възможности на човешката креативност, но ще е "много голяма грешка", ако някой реши, че може да работи само с роботи и без хора.

"AI ще ти помогне да си по-креативен. Ако си креативен, винаги ще си успешен", смята той, като е категоричен, че знанията ще са все по-важни именно сега - в епохата на изкуствения интелект.

Именно в способностите си ще инвестира през следващите години и Сами. Иска да разработва приложения, които му доставят удоволствие. Такава дума в скучна работа за скучна компания не се използва.

