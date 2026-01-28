Повече от половината от водещите американски банки са започнали да предлагат или са обявили планове да предлагат услуги, свързани с Биткойн. Такива са търговия или попечителство, твърди фирмата за финансови услуги за BTC River, цитирана от световните медии.

В публикация в X от River споделиха списък с 25-те най-големи институции, работещи в САЩ:

"60% от водещите американски банки вече залагат на Биткойн."

Източник: iStock

Припомняме, че главният изпълнителен директор на крипто борсата Coinbase Брайън Армстронг заяви преди дни в Давос, че "главните изпълнителни директори на банките стават по-приятелски настроени към криптовалутите".

И все пак, подходът на банките все още е предпазлив. Директното попечителство е рядкост и обикновено е запазено за клиенти с висока нетна стойност или институционални инвеститори. Достъпът до търговия е по-често срещан, но често е ограничен, обявен без пълно внедряване или реализиран чрез партньорства, вместо чрез вътрешни платформи.

Тази стратегия отразява продължаващата регулаторна несигурност и строгите изисквания за управление на риска.

Крипто внедряването започва отгоре надолу - отделите за управление на богатство са първите, които предлагат експозиция - чрез структурирани продукти, ограничена търговия или пилотни кастодиални решения. Това намалява репутационния и оперативния риск, като същевременно отговаря на реално клиентско търсене.

Заедно с това някои банки вече експериментират с по-плавни предложения като карти с награди, обвързани с Биткойн, или интеграции с борси. Това е сигнал за интерес без пълно поемане на финансов риск.

Нарастващото присъствие на Биткойнв големите американски банки подсказва постепенен преход от "външен" актив към признат елемент от финансовата екосистема. Дори инициативите, които са описвани като "проучвателни" или "в подготовка", изискват вътрешни бюджети, екипи и дългосрочно планиране.

Три от Голямата четворка са в списъка

Най-новото допълнение към списъка на River, швейцарският банков гигант UBS, който оперира и в САЩ, според съобщенията проучва възможността за отваряне на търговия с BTC и ETH за най-богатите си клиенти, съобщи Bloomberg.

Сред "Големите четири" американски банки, JPMorgan Chase обяви, че обмисля добавяне на търговия с криптовалути, Wells Fargo предлага услуги като заеми, обезпечени с Биткойн, на институционални клиенти, а Citigroup проучва институционални услуги за попечителство на криптовалути.

Взети заедно, тези три банки държат активи на стойност над 7,3 трилиона долара, според Forbes. Банките обаче все още не са напълно съгласни с всички аспекти на криптовалутите. Те са едни от най-силните критици на доходоносните стабилни монети, опасявайки се, че те биха могли да представляват значителни рискове за финансовата система.