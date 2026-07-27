Акциите на китайския производител на памети CXMT Corp скочиха с над 500% в търговския си дебют в Шанхай след най-голямото първично предлагане в Азия до момента през годината, предаде "Ройтерс". Резултатът изпрати компанията начело на фондовия пазар в страната по пазарна стойност.

Продажбата започна при 8,66 юана за акция, като в средата на сесията стигна до 54,65 юана, което вдигна и капитализацията от еквивалента на $85,5 милиарда до почти $540 милиарда.

Бомбастичният дебют направи CXMT най-ценната публично търгувана китайска компания, като задмина Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Общо в хода на първичното предлагане тя набра около 8,6 милиарда долара. Никой в китайския полупроводников сектор не е постигал подобен резултат до момента.

Защо акциите се купуват като топъл хляб

CXMT, известна преди като ChangXin Memory Technologies, печели много от структурните проблеми на пазара на памети.

Дълги години това беше сектор с малки маржове и подчертано цикличен характер, в който процесите вървят бавно и предвидимо. Изкуственият интелект тотално промени ситуацията. Графичните процесори, които се използват за трениране и изпълняване на големи езикови модели се нуждаят от огромни количества оперативна памет. Изведнъж търсенето за тях скочи в пъти, при което се оказа, че съществуващата в момента производствена инфраструктура просто не може да се справи.

Така всички големи и познати до момента играчи като Samsung, SK Hynix и Micron започнаха да пренасочват ресурса си от потребителските си продуктови линии именно към AI решения. Това отвори пазарна ниша за компаниите като китайската CXMT, която заради предполагаеми връзки с въоръжените сили на страната, е със забранен от САЩ достъп до технологиите, нужни за производство на влаганите в суперчиповете HBM памети с висока пропускливост.

Производителите на смартфони Xiaomi и Transsion използват нейни модули, а според специализирани издания това правят и HP и Dell в различни свои модели компютри.

Паралелно с това компанията успява и да работи с Huawei по AI хардуер. За целта нейните инженери използват различни архитектурни похвати, за да заобиколят наложените ограничения.

Балон?

Ситуацията не е напълно розова. CXMT доминира на китайския пазар, като вместо да се превърне в така нужния глобално нов голям доставчик, започва агресивно да вдига цените, включително и за ключовия си клиент Huawei.

В същото време китайските анализатори имат същите притеснения, каквито имат и западните им колеги - пазарните оценки достигат абсурдни нива заради очакването, че капиталовите разходи за AI ще доведат до бърз растеж на приходите - а това далеч не е задължително.

Ако вземем за пример AI хардуера на Huawei, там заради невъзможността да се използват най-новите западни машини за прецизна литография се налага да се използват процеси, които увеличават сложността и цената на чипа за резултат, който е в най-добрия случай сравним като производителност със западния аналог.

При потребителските устройства пък самото наличие на американски санкции създава проблеми при намирането на клиенти за пазарите извън Китай. Не е случайно, че поне в случая на Xiaomi според публично наличната информация паметите на CXMT се влагат в смартфони от по-нисък клас, докато флагманите са със Samsung или SK Hynix.

Apple са потенциален клиент, но компанията действа много внимателно, за да не си навлече гнева на Вашингтон.

Някои експерти директно използват и думите "спекулация" и "балон".

Фактор е например структурата на IPO-то, която освобождава за търговия относително малък процент от акциите и така изкуствено се вдигат оборотът на фона на значително засилени движения в цената.