Много сериозен спад на доставките на чипсети (SoC) за смартфони регистрират анализаторите от Counterpoint през първото полугодие на 2026-а. 15-процентното намаление има едно основно обяснение - абсурдното поскъпване на паметите надува цените на крайните устройства и желаещите да си ги купят намаляват.

Именно доставените чипсети - "сърцето" на всеки смартфон, дават ясни индикации накъде ще се движи пазарът и през следващите месеци. А посоката явно не е добра.

Освен спад имаме и пренареждане. Apple печелят цели 4% пазарен дял заради силното представяне на iPhone 17 серията, която е в ценови сегмент, в който купувачите не са толкова чувствителни към поскъпвания. От друга страна Qualcomm и Mediatek, които имат по-широко портфолио с предложения и в средния и ниския клас, отчитат цели 25% спад на доставките - въпреки стабилното представяне при флагманите.

В същото време китайската Unisoc, която е плътно в бюджетния сегмент, отчита ръст - някои производители избират нейните по-евтини чипове, а и притиснатите от цената потребители по-често са склонни да купят ултра бюджетен смартфон.

По данни на Counterpoint през второто тримесечие на 2026-а цените на паметите за смартфони са поскъпнали с 300% на годишна база, което пристиска компаниите да търсят дългосрочни договори.

Цената на компонентите за един смартфон (т.нар BoM) е скочил между 50% и 70% на годишна база в зависимост от класа смартфон - най-зле е при най-евтините. В парично изражение обаче най-"солено" излизат моделите с много памет - очаква се iPhone 18 Pro Max с 1 терабайт памет да струва като части цели 300 долара по-скъпо от актуалния модел.

Така ако в началото на 2025-а оперативната памет и мястото за съхранение са определяли 13% от цената на компонентите, сега вече говорим за 43% при поевтиняващи камера и дисплей и почти непроменена цена на SoC.

По отношение на последното обаче тепърва се очаква и новите 2-нанометрови чипсети да доведат до допълнително оскъпяване на устройствата.