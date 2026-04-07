Глобалната криза с цената и наличността на паметите заради гигантското търсене на AI компаниите се отразява силно на смартфоните и производителите са принудени да диверсифицират своите вериги на доставка. Така вероятно ще виждаме все повече компании от Китай, които заместват някои от утвърдените до момента доставчици на компоненти. Така смята Алексис Лиу, Country Manager на Honor за България.

"Все още сме изправени пред това предизвикателство - не знаем кога кризата ще приключи. Опитваме се да внесем по-голямо разнообразие по отношение на партньорите си във веригата на доставки, за да можем да постигнем разумна цена", посочи той пред Money.bg.

В момента смартфоните са предимно с чипсети на американски или тайвански компании (Qualcomm и MediaTek), а огромен процент от устройствата използват памети от Южна Корея (Samsung и SK Hynix). Те излизат от заводи, които са все по-ангажирани с големи поръчки в AI сферата. Ще се появят ли по-масови китайски еквиваленти за устройства, насочени към глобалния пазар?

"Вярвам, че ще стане така. Китайските производители работят здраво върху това - опитват се да разширят своя капацитет. Отнема време и не можем да кажем кога те ще бъдат готови", отговори Лиу.

По думите му в глобален план кризата с паметите ще е проблем поне още година и половина според информацията, с която компанията разполага към момента.

Мениджърът коментира ситуацията на глобалния пазар при представянето на смартфона Honor 600 Lite. Устройството идва с премиум дизайн, компактни размери, метален корпус от вакуумно кован алуминий, 6520 mAh батерия, 108-мегапикселова основна камера, локални и Google-базирани AI функционалности и конфигурация с 8GB оперативна памет и 256GB място за съхранение. Препоръчителната цена е €429.

Приблизително толкова струват и аналогичните устройства на други производители, обявени по-рано през годината - явно такива са реалностите на пазара. Как през 2026-а успяваш да убедиш потребителя да си купи смартфон извън флагманския клас?

Лиу призна, че "особено в ниския сегмент натискът е много голям", като производителите се опитват да прехвърлят по-малка част от поскъпването върху крайния потребител, но поне в краткосрочен план цената неизбежно ще се повишава.

"Опитваме се да балансираме това - цената е по-висока, но как да подобрим потребителското изживяване? Пример с Honor 600 Lite - използваме метална рамка и мога да кажа, че това е единственият модел на пазара (в този ценови клас - б.р.) с метална рамка", подчерта той.

Honor се опитват да наложат смартфона и с агресивна промоционална кампания и цена от €369 до края на април. Освен това собствениците на Honor 600 Lite получават 12 месеца Honor Care+ застраховка на екран и гръб, а като подарък при избрани партньори в комплекта влизат слушалки Honor Earbuds A Pro.

Нещо, което отличава актуалния смартфон от среден клас от стария флагман, е интеграцията на AI функционалности. Honor 600 Lite е добър пример за това, като има даже хардуерен AI бутон. Компанията е сключила стратегическо партньорство с Google за услуги с изкуствен интелект, а има и локално работещи системи. Все пак обаче Китай и Европа остават много различни пазари по отношение на тази технология.

"Можем да кажем, че на китайския пазар всеки иска да види какви са новите AI функционалности, как може да му бъдат полезни. Много от тях вече са приети от потребителите. В Европа хората все още се опитват да разберат какво е AI и как AI може да бъде от помощ. Хората са консервативни", коментира мениджърът.