Китай временно спря действието на забраната за износ на стратегически суровини към САЩ, които са критични за производството на чипове, батерии и военни технологии. Решението на Министерството на търговията, обявено в неделя, обхваща галий, германий и антимон - материали, чието производство е силно концентрирано в Китай.

Мярката влезе в сила незабавно и ще остане валидна до 27 ноември 2026 г., съобщи китайското ведомство. Въпреки това износът на трите метала ще продължи да подлежи на лицензионен режим, което означава, че контролът остава, макар и смекчен.

Решението идва след срещата между китайския президент Си Дзинпин и американския държавен глава Доналд Тръмп в Южна Корея. На нея двамата лидери се договориха да намалят тарифите и да замразят част от търговските ограничения между двете икономики за срок от 1 година.

От пълна забрана до контролирана отмяна

Пекин наложи пълна забрана за износ на металите към САЩ през декември 2024-та, в отговор на ограниченията на Вашингтон върху достъпа на Китай до технологии за производство на чипове. Преди това, от август 2023 година, действаха частични ограничения, които постепенно бяха затегнати.

Забраната доведе до сериозни нарушения в доставките за американските производители. Нещо повече, някои компании прибегнаха до заобиколни маршрути през трети страни, за да се снабдят с необходимите суровини.

Според данни на консултантската компания Project Blue, Китай контролира близо 99% от световното производство на рафиниран галий, около 60% от германия и почти половината от добива на антимон.

Американската геоложка служба изчислява, че забраната само върху галий и германий може да коства на икономиката на САЩ около $3,4 милиарда, като почти половината от щетите идват от сектора на производството на чипове.

Икономически прагматизъм

Анализатори виждат в решението на Пекин знак за временна деескалация, но не и за трайна промяна в политиката. "Китай сигнализира готовност за икономическо сътрудничество, но запазва лостовете за натиск чрез лицензионния контрол", коментират пазарни наблюдатели.

Отмяната на забраната идва на фона на забавяне в индустриалното производство и спад на износа в Китай. Това засилва натиска върху правителството да стабилизира отношенията с основните търговски партньори.

Суспендирането на забраната вероятно ще облекчи натиска върху американските производители на чипове и електроника, но едва ли ще промени дългосрочната тенденция. Двете страни продължават да изграждат паралелни вериги за доставки и да се стремят към самостоятелност в критичните технологии.

Дали и кой ще сполучи, предстои да разберем.