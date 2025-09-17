Украйна обмисля стъпки за възстановяване на преработката на един от най-ценните редкоземни метали в света - германия. Цените му на международните пазари достигнаха почти $5000 за килограм, което представлява 14-годишен връх, съобщава FT.

Основната причина за това е решението на Китай да въведе ограничения върху износа на суровината, с което засили напрежението на глобалния пазар.

Заместник-министърът на опазването на околната среда и природните ресурси на Украйна Егор Перелигин заяви, че страната има потенциал да възстанови производството благодарение на развитието на титановата индустрия и изграждането на нови мощности.

"Германият е незаменим във фиброоптичните комуникации, термовизионната оптика, високоскоростната електроника, космическите многопреходни слънчеви клетки и като катализатор в производството на PET пластмаса. Днес той се превръща и в ключов елемент от геополитиката", посочи Перелигин.

Опит с потенциал

По думите му, Украйна вече има традиции в този сектор. В миналото Запорожкият титаниево-магнезиев завод е произвеждал готови продукти от германий чрез сложна технологична схема - от суровината до монокристални лещи.

Ключова роля има технологията за хлориране, която е обща и за производството на титанова гъба - суровина с огромно стратегическо значение. Според Перелигин именно синергията между титановата и германиевата индустрия може да отвори "исторически възможности" за Украйна на глобалния пазар.

Монополистът е добре известен

В момента Китай доминира световното производство на германий, разчитайки както на цинкови, така и на въглищни находища, богати на редкия метал. Сред ключовите региони са Юнан и Вътрешна Монголия.

Украйна обаче също притежава потенциал. Единственото известно находище на германий в страната е в Закарпатска област, в близост до село Мала Биган, където металът се съдържа в енергийни лигнитни въглища.

Украйна е богата и на други редкоземни елементи, които са критични за високотехнологичните индустрии. През май Киев и Вашингтон подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на минералните ресурси, което включва създаване на фонд за привличане на глобални инвестиции във възстановяването на страната.

В тази връзка, преди дни първи американски инвеститори посетиха находища в Кировоградска област, които се разглеждат като пилотни проекти на фонда.