Украйна обмисля стъпки за възстановяване на преработката на един от най-ценните редкоземни метали в света - германия. Цените му на международните пазари достигнаха почти $5000 за килограм, което представлява 14-годишен връх, съобщава FT.
Основната причина за това е решението на Китай да въведе ограничения върху износа на суровината, с което засили напрежението на глобалния пазар.
Заместник-министърът на опазването на околната среда и природните ресурси на Украйна Егор Перелигин заяви, че страната има потенциал да възстанови производството благодарение на развитието на титановата индустрия и изграждането на нови мощности.
"Германият е незаменим във фиброоптичните комуникации, термовизионната оптика, високоскоростната електроника, космическите многопреходни слънчеви клетки и като катализатор в производството на PET пластмаса. Днес той се превръща и в ключов елемент от геополитиката", посочи Перелигин.
Украйна може да се окаже сред световните лидери по запаси на ключов елемент в производството на F-16
Страната разполага и с развит добив на неметални минерали, които са търсени на международния пазар
Опит с потенциал
По думите му, Украйна вече има традиции в този сектор. В миналото Запорожкият титаниево-магнезиев завод е произвеждал готови продукти от германий чрез сложна технологична схема - от суровината до монокристални лещи.
Ключова роля има технологията за хлориране, която е обща и за производството на титанова гъба - суровина с огромно стратегическо значение. Според Перелигин именно синергията между титановата и германиевата индустрия може да отвори "исторически възможности" за Украйна на глобалния пазар.
Монополистът е добре известен
В момента Китай доминира световното производство на германий, разчитайки както на цинкови, така и на въглищни находища, богати на редкия метал. Сред ключовите региони са Юнан и Вътрешна Монголия.
Украйна обаче също притежава потенциал. Единственото известно находище на германий в страната е в Закарпатска област, в близост до село Мала Биган, където металът се съдържа в енергийни лигнитни въглища.
Прекомерна еуфория или възможност за милиарди: Американските инвестиции в Украйна се сблъскват с реални пречки
Действащата към момента нормативна рамка е по-скоро неприложима, смятат експерти
Украйна е богата и на други редкоземни елементи, които са критични за високотехнологичните индустрии. През май Киев и Вашингтон подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на минералните ресурси, което включва създаване на фонд за привличане на глобални инвестиции във възстановяването на страната.
В тази връзка, преди дни първи американски инвеститори посетиха находища в Кировоградска област, които се разглеждат като пилотни проекти на фонда.