България влиза в глобалния бизнес със редкоземни метали, съобщават от Министерството на енергетиката по повод посещението на премиера Росен Желязков в САЩ. Министър-председателят присъства на подписването на Меморандум за разбирателство между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг за проучване на редкоземни метали.

"Подписването е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ. Редкоземните метали гарантират не само технологичното развитие, но и дават предимства в развитието на конкурентоспособността, на потенциала ни и на нашата сигурност", коментира Росен Желязков, цитиран от правителствената информационна служба.

България и САЩ ще работят за оценка на възможностите за преработка на лигнитните въглища от "Мини Марица-изток" и извличане от тях на редкоземни елементи с висока добавена стойност за икономиката и индустрията".

Редкоземните метали са група от 17 елемента - 15 сребристо-бели метала, наречени лантаниди или лантаноиди, плюс скандий и итрий. Те се използват в широк спектър от продукти, включително потребителска електроника, електрически превозни средства (ЕПС), самолетни двигатели, медицинско оборудване, при рафиниране на нефт, а също във военната сфера, като например ракети и радарни системи.

Източник: пресцентър МС

Премиерът подчертава, че благодарение на сделката, тепърва ще се проучват възможностите, които имат недрата на българската земя.

"България се включва стремително в пазара на редки елементи - пазар, който ще определя както технологичното, така и икономическото развитие не само на Европа, но и на света", коментира от своя страна министърът на енергетиката Жечо Станков.

Технологията ще даде перспектива на десетки хиляди хора от Маришкия басейн, които ще видят новите икономически възможности пред себе си. От Университета на Северна Дакота изтъкват, че настоящото начинание със сигурност ще даде съществен икономически тласък на България.

В последно време редкоземните метали се превърнаха в една от водещите теми за световните медии, тъй като търсенето им за производството на най-различни продукти - от смартфони до вятърни генератори - расте, а правителствата искат да си гарантират сигурни доставки.

Колкото до варианта за добив в България, първоначални анализи са показали, че съставът на българските въглища е много близък до този на добиваните в Северна Дакота, което отваря и реални възможности за пренасяне и надграждане на американския опит на родна земя.